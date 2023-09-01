Birleşik Krallık'ta imalat sanayi aktivitesi salgından bu yana en düşük seviyede

İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, "2005 yılında milletvekili oldum ve bunca yıldan sonra artık hayatın ihmal ettiğim kısımlarına yatırım yapma ve yeni fırsatları keşfetme zamanım geldi." sözleriyle görevinden istifa ettiğini açıkladı. Ben Wallace yerine Enerji Güvenliği ve Sıfır Emisyondan Sorumlu Devlet Bakanı Grant Shapps getirildi