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Birleşik Krallık'ta imalat sanayi aktivitesi salgından bu yana en düşük seviyede

S&P Global/CIPS tarafından yapılan açıklamada, Birleşik Krallık'ta imalat sanayi aktivitesinin ağustos ayında, salgından bu yana en düşük seviyesine gerilediği bildirildi.

13:22 . 1/09/2023 Cuma
AA
Arşiv

Arşiv

S&P Global/CIPS tarafından yapılan açıklamada, ülkede bu yılın ağustos ayında imalat sanayi Satın Alım Yöneticileri Endeksi (PMI) verisinin 43 seviyesine gerilediği bildirildi.

Beklenti, imalat sanayi PMI verisinin 42,5 seviyesinde gerçekleşmesi yönündeydi.

Ülkede bir önceki ayda (temmuz) imalat sanayi PMI verisi 45,3 olarak tespit edilmişti.

PMI verilerinde 50 seviyesinin üstü sektör büyümeyesine, altı ise sektör daralmasına işaret ediyor.

Açıklamada ağustosta imalat sanayisi aktivitesinin, salgın kapanmalarının yaşandığı 2020 yılı bahar döneminden bu yana en düşük performansını gösterdiği kaydedildi.

Konuya ilişkin değerlendirmelerine yer verilen S&P Global Piyasa Araştırmaları Direktörü Rob Dobson, üreticilerin ekonominin artan faiz oranları, yaşam maliyeti ve ihracat kayıpları nedeniyle zayıfladığı görüşünde olduğunu belirtti.

Geçen ay, İngiltere Merkez Bankası (BoE), politika faizinin 25 baz puan artırılarak yüzde 5,25 seviyesine yükseltildiğini duyurmuştu. Böylece politika faizi son 15 yılın en yüksek seviyesine ulaşmıştı.

İngiltere Merkez Bankası, enflasyon hedefini yüzde 2 seviyesinde tutmaya devam ediyor.

Ulusal İstatistik Ofisi verilerine göre, yıllık enflasyon temmuzda yüzde 6,8 ile hazirandaki yüzde 7,9 seviyesine gerilemişti.



#Birleşik Krallık
#Enflasyon
#imalat
#Londra
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