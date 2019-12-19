Dünya Birleşmiş Milletler 2,4 milyon Filistinli insani yardıma muhtaç
AVRUPA

Birleşmiş Milletler: 2,4 milyon Filistinli insani yardıma muhtaç

Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi Filistin Koordinatörü Jamie McGoldrick, BM Cenevre Ofisi'nde basın toplantısı düzenleyerek Filistin toprakları ve Gazze'deki insani duruma ilişkin açıklamalarda bulundu. McGoldrick, yaptığı açıklamada Filistin topraklarında 2,4 milyon kişinin insani yardıma ihtiyaç duyduğunu vurgularken, 'en fazla insani yardıma muhtaç' 1,5 milyon Filistinliye ulaşmak için 350 milyon dolar fona ihtiyaç duyduklarını bildirdi.

Haber Merkezi AA
Filistin topraklarında 2,4 milyon kişi insani yardıma ihtiyaç duyuyor.
Filistin topraklarında 2,4 milyon kişi insani yardıma ihtiyaç duyuyor.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) Filistin Koordinatörü Jamie McGoldrick, Filistin topraklarında 2,4 milyon kişinin insani yardıma ihtiyaç duyduğunu, bunlardan "en fazla insani yardıma muhtaç" 1,5 milyonuna ulaşmak için yaklaşık 350 milyon dolara ihtiyaç duyulduğunu bildirdi.

  • McGoldrick, BM Cenevre Ofisi'nde düzenlediği basın toplantısında, işgal altındaki Filistin toprakları ve Gazze'deki insani duruma ilişkin açıklamalarda bulundu.

348 milyon dolar yardım çağrısı

Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye ile 11 Aralık'ta Ramallah'ta kritik durumdaki insani yardıma ihtiyaç duyan Filistinliler için 348 milyon dolar yardım çağrısında bulunduklarını anımsatan McGoldrick, Filistin'de 2,4 milyon kişinin insani yardıma ihtiyaç duyduğunu tespit ettiklerini belirtti.

McGoldrick, bunların içinde "en fazla insani yardıma muhtaç" durumdaki 1,5 milyon Filistinliye ulaşmayı hedeflediklerini ve bunun için yaklaşık 350 milyon dolara ihtiyaç duyduklarını ifade ederek, "Ama fon kaynakları ve kendi kapasitemizin, ihtiyacı olan tüm insanlara ulaşmamızı olanaksız kılacağının farkındayız." diye konuştu.

İnsani yardıma muhtaç Filistinlilerin yüzde 65'inin gıda güvensizliği yaşadığını aktaran McGoldrick, "Diğer ihtiyaçlar da sağlık, su, sıhhi tesisat, koruma ve barınak." dedi.

  • McGoldrick, Filistin halkının ihtiyaçlarının giderek arttığı ve Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşuna (UNRWA) yapılan yardımların kısıtlandığı bir dönemde çağrıda bulunduklarının altını çizerek, söz konusu çağrının ayrıca UNRWA'nın çalışmalarının bir parçası olduğunu vurguladı.

"İnsani ihtiyaçlar kritik durumda"

Özellikle Gazze halkının insani ihtiyaçlarının kritik boyutlarda olduğunu anlatan McGoldrick, talepte bulundukları insani yardımın yüzde 75'ini Gazze halkı için kullanmayı düşündüklerini sözlerine ekledi.

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