Dünya Birleşmiş Milletler 4,7 milyon kişinin Venezuelayı terk etti
AMERİKA

Birleşmiş Milletler: 4,7 milyon kişinin Venezuela'yı terk etti

Birleşmiş Milletler Venezuela'daki insan hakları durumuna ilişkin son bilgileri paylaştı. BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Bachelet, "Venezuela'daki BM'nin Mülteci ve Göçmen platformu, 4,7 milyon kişinin ülkeyi terk ettiğini tahmin ediyor ve bu rakamın 2020 sonuna kadar 6,5 milyona ulaşacağını öngörüyor" dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet, 4,7 milyon Venezuelalının ülkesini terk ettiğini bildirdi.

İsviçre'de BM Cenevre Ofisi'ndeki 47 üyeli BM İnsan Hakları Konseyi'nde konuşan Bachelet, Venezuela'daki insan hakları durumuna ilişkin son bilgileri paylaştı.

Michelle Bachelet

"6,5 milyona ulaşacak"

  • Bachelet, "Venezuela'daki BM'nin Mülteci ve Göçmen platformu, 4,7 milyon kişinin ülkeyi terk ettiğini tahmin ediyor ve bu rakamın 2020 sonuna kadar 6,5 milyona ulaşacağını öngörüyor." dedi.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiserliği (OHCHR) ile Venezuela hükümeti arasında imzalanan müzakere ve iş birliğini içeren mutabakat zaptına değinen Bachelet, anlaşmadan memnuniyet duyduklarını aktardı. Bachelet, anlaşmayla birlikte Venezuela makamlarının ülkedeki adalet, güvenlik ve cezaevlerindeki tutuklulara ilişkin OHCHR'nin bilgi toplamasına izin verdiğini anımsattı.

Venezuela'da darbe girişimi
OYNAT 01:32
Venezuela'da darbe girişimi
Venezuela Başsavcısı Tarek William Saab, kendini 'geçici devlet başkanı' ilan eden Ulusal Meclis (AN) Başkanı Juan Guaido öncülüğündeki darbe girişimine katılanlar hakkında yasal işlem yapılacağını bildirdi. Saab, 'teleSUR' televizyon kanalına yaptığı açıklamada, 'Özgürlük operasyonu adı altında ülkede kanlı bir şavaş çıkartmak istiyorlar. Hukuk yolunu işleteceğiz. Darbe girişimine kalkışanlara gerekli hukuki yaptırımları uygulayacağız.' dedi.


Son üç ayda ofisinin Venezuela'daki cezaevlerine 9 ziyaret gerçekleştirdiği bilgisini paylaşan Bachelet, OHCHR ekibinin sivil ve askeri istihbarat servisleri tarafından yönetilen gözaltı merkezlerinde, özgürlüklerinden mahrum bırakılmış 70'den fazla kişiyle gizlice röportaj yapmayı başardığını aktardı.

Bachelet, ülkede eylül-ekim arasında siyasi nedenlerden dolayı özgürlükleri ellerinden alınan 24'ü erkek, 4'ü kadın toplam 28 kişinin serbest bırakıldığını kaydetti.

30 Nisan'daki darbe girişimi

  • Yılbaşından bu yana büyük siyasi kriz içindeki Venezuela'da muhalefet, 30 Nisan'ın ilk saatlerinde askeri ve sivil bir darbe girişiminde bulunmuştu.
  • Guaido ve ev hapsini ihlal ederek La Carlota Hava Üssü'nün karşısındaki Altamira Köprüsü üzerine gelen muhalif lider Leopoldo Lopez, bir grup askerle Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu devirmek istemiş ve halkı sokağa çağırmıştı. Muhalifler, bu çağrı üzerine ülkenin birçok kentinde sokağa çıkmış, gösteriler daha sonra özellikle Caracas'taki La Carlota etrafında şiddet eylemlerine dönüşmüştü.
  • Maduro taraftarlarının da sokağa çıkarak devlet başkanlığı sarayı Miraflores etrafında toplandığı günün sonunda, Lopez önce Şili ardından İspanya Büyükelçiliğine kaçmış, Guaido ise video mesajla ortaya çıkmış ve halkı yeniden sokağa çağırmıştı.
  • 23 Ocak'ta, 30 gün içinde ülkeyi seçime götürmek için kendini geçici devlet başkanı ilan eden ve şimdiye kadar seçim kararı almayan Guaido, başta ABD olmak üzere birçok Batı ve Latin Amerika ülkesince tanınmıştı.

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