Birleşmiş Milletler: 4,7 milyon kişinin Venezuela'yı terk etti Birleşmiş Milletler Venezuela'daki insan hakları durumuna ilişkin son bilgileri paylaştı. BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Bachelet, "Venezuela'daki BM'nin Mülteci ve Göçmen platformu, 4,7 milyon kişinin ülkeyi terk ettiğini tahmin ediyor ve bu rakamın 2020 sonuna kadar 6,5 milyona ulaşacağını öngörüyor" dedi.

Haber Merkezi 18 Aralık 2019, 18:14 Son Güncelleme: 18 Aralık 2019, 18:24 Yeni Şafak