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Dünya Birleşmiş Milletler Acil fon sağlanamazsa küresel insani yardım uçuşları temmuzda sona erecek
AVRUPA

Birleşmiş Milletler: Acil fon sağlanamazsa küresel insani yardım uçuşları temmuzda sona erecek

Birleşmiş Milletler'e (BM) bağlı Dünya Gıda Programı (WFP), finansman desteği sağlanamaması durumunda küresel insani yardımların kesintisiz devamını sağlayan lojistik hizmetler ve insani yardım uçuşlarının temmuz sonu itibarıyla sona erebileceği uyarısında bulundu.

Haber Merkezi AA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Birleşmiş Milletler'e (BM) bağlı Dünya Gıda Programı (WFP) kıdemli sözcüsü Elisabeth Byrs, BM Cenevre Ofisi'nde video konferans yöntemiyle düzenlenen haftalık olağan basın toplantısında, uluslararası donörlere bağış çağrısı yaptı.

Gerekli paranın çeyreği bile sağlanamadı

  • Byrs, WFP'nin yıl sonuna kadar insani operasyonlarını devam ettirebilmesi için 965 milyon dolar gerektiğini, bununla beraber şimdiye dek sadece 178 milyon doların teyit edildiğini veya iletildiğini aktardı.

Kalan fonun sağlanamaması durumunda lojistik hizmetlerin sona erebileceği uyarısı yapan Byrs, şöyle konuştu:

  • "Bu, en çok acil yardıma muhtaç Afrika ülkelerini, Latin Amerika'yı ve elbette Orta Doğu ve Asya'yı vuracak. Yardımımıza ihtiyaç duyan tüm insanlar yardım ulaşmamasından dolayı muzdarip olacak. Donörler temmuzun ilk haftasının sonuna kadar önemli miktarda fon sağlayamazsa, WFP'nin insani hava filosu temmuz sonu itibarıyla uçuşlarını durdurmaktan başka seçeneği kalmayacak."

Byrs, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle dünyada "görülmemiş" şekilde insani yardıma ihtiyaç duyulduğuna işaret ederek, bu yardımların durmaması gerektiğinin altını çizdi.

WFP, Kovid-19 salgınında kurduğu hava köprüsüyle, kişisel koruyucu ekipman, maske ve vantilatör de dahil olmak üzere son aylarda acil ihtiyaç duyulan ülkelere çok miktarda tıbbi malzeme taşımıştı.

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Nisan'da mektup yayımlamışlardı

WFP'nin de dahil olduğu BM kuruluşları nisan ayında bir mektup yayımlayarak, küresel insani yardımın kesintisiz devamını sağlayan lojistik hizmetler için acil fon istemişti.

  • BM Dünya Gıda Programı’nın insan yaşamını kurtarmak ve virüsün yayılmasını önlemek üzere bir lojistik sistem kurduğu belirtilen mektupta, WFP’nin gerekli ulaşım merkezleri, ulaşım araçları, kargo uçakları, sağlık çalışanları ve temel personel sağlayabilmesi için acilen ilave fona ihtiyacı duyduğu kaydedilmişti.
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