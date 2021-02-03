Birleşmiş Milletler: Afganistan'da mahkumlar işkence ve kötü muamele görüyor Birleşmiş Milletler Afganistan Yardım Misyonu (UNAMA), Afganistan hapishanelerindeki mahkumların işkence ve kötü muamele gördüğünü belirtti. İşkence ve kötü muamelenin, Afganistan yasaları ve uluslararası hukuka aykırı olduğu anımsatılarak hükümetin mahkumlara yönelik şiddetin azaltılması konusundaki çabalarına rağmen hapishanelerdeki işkencenin devam etmesinin endişe verici olduğu vurgulandı.

Haber Merkezi 03 Şubat 2021, 19:13 Son Güncelleme: 03 Şubat 2021, 19:28 AA