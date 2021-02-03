Dünya Birleşmiş Milletler Afganistanda mahkumlar işkence ve kötü muamele görüyor
AVRUPA

Birleşmiş Milletler: Afganistan'da mahkumlar işkence ve kötü muamele görüyor

Birleşmiş Milletler Afganistan Yardım Misyonu (UNAMA), Afganistan hapishanelerindeki mahkumların işkence ve kötü muamele gördüğünü belirtti. İşkence ve kötü muamelenin, Afganistan yasaları ve uluslararası hukuka aykırı olduğu anımsatılarak hükümetin mahkumlara yönelik şiddetin azaltılması konusundaki çabalarına rağmen hapishanelerdeki işkencenin devam etmesinin endişe verici olduğu vurgulandı.

Haber Merkezi AA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

UNAMA'dan yapılan yazılı açıklamada, Afganistan hapishanelerindeki mahkumların hukuki sorunlarının görmezden gelindiği bildirildi. Misyonun, Afgan hükümetinin kontrolündeki 63 hapishanede tutuklu bulunan mahkumlarla görüşerek bir rapor hazırladığı aktarılan açıklamada, "Afganistan'da mahkumlara işkence ve kötü muamele yapılıyor." ifadesi kullanıldı.

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"Hapishanelerdeki işkenceler devam ediyor"

  • İşkence ve kötü muamelenin, Afganistan yasaları ve uluslararası hukuka aykırı olduğu anımsatılarak hükümetin mahkumlara yönelik şiddetin azaltılması konusundaki çabalarına rağmen hapishanelerdeki işkencenin devam etmesinin endişe verici olduğu vurgulandı.

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"İşkence ve kötü muameleye son verilmeli"

Taliban'ın kontrol ettiği hapishanelerdeki duruma ilişkin bilgi bulunmadığı ifade edildi. İşkence iddialarının en yoğun bildirildiği vilayetin Kandahar olduğuna işaret edilerek işkence ve kötü muameleye son verilmesi gerektiğini kaydetti.

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