Birleşmiş Milletler duyurdu: Yemen'de son üç günde 4'ü çocuk 15 sivil hayatını kaybetti Birleşmiş Milletler (BM) iç savaşın sürdüğü Yemen'de son üç günde 15 sivilin yaşamını yitirdiğini duyurdu. "Siviller uluslararası hukuka göre koruma altındadır, hedef değildir." uyarısı yapılan açıklamada, ölümlere ilişkin herhangi bir tarafa suçlama yöneltilmedi.

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