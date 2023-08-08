Birleşmiş Milletler Esed rejiminin kararını duyurdu: Türkiye üzerinden Suriye’ye yapılan yardımların sınır geçişleri 13 Kasım’a kadar uzatıldı

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşler Koordinasyon Ofisi Sözcüsü Eri Kaneko, Suriye rejiminin, Türkiye üzerinden Suriye’ye yapılan BM yardımlarının Bab al-Salam (Öncüpınar) ve Al Ra’ee (Çobanbey) sınır kapılarından geçişlerine verdiği izni 13 Kasım’a kadar uzattığını açıkladı. Birleşmiş Milletler’in (BM) Türkiye üzerinden Suriye’ye yaptığı insani yardımların sınır geçişleri uzatıldı. BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi Sözcüsü Eri Kaneko yaptığı açıklamada, Suriye rejiminin, Türkiye üzerinden Suriye’ye yapılan BM yardımlarının Bab al-Salam (Öncüpınar) ve Al Ra’ee (Çobanbey) sınır kapılarından geçişlerini verdiği izni 13 Kasım’a kadar uzattığını ifade ederek, "Suriye hükümetinin Bab al-Salam ve Al Ra’ee sınır kapılarını kullanma iznini 13 Kasım’a kadar uzatmasını memnuniyetle karşılıyoruz." dedi.