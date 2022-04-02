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Dünya Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterresten Ramazan mesajı Bir araya gelme ve düşünme zamanı
AVRUPA

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres'ten Ramazan mesajı: Bir araya gelme ve düşünme zamanı

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres Cuma günü yayınladığı videoda Ramazan ayının "Bir araya gelme, birbirimizi yükseltme, düşünme ve öğrenme zamanı olduğunu söyledi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterresten Ramazan mesajı: Bir araya gelme ve düşünme zamanı
Antonio Guterres

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres Cuma günü, Ramazan'ı kutlamaya hazırlanan dünyadaki iki milyardan fazla Müslümana "en sıcak dileklerini" gönderdi.

Hoşgeldin ya Şehr-i Ramazan
RAMAZAN
Hoşgeldin ya Şehr-i Ramazan

BM başkanı, Ramazan'ın "merhamet ve empati, düşünme ve öğrenme zamanı" olduğunu söyledi ve BM'nin Mülteciler Yüksek Komiserliği olarak başlattığı Müslüman çoğunlukta ülkeleri ziyaret edeceği bir geleneği "hızlı bir şekilde sürdüreceğini" vurguladı.

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BM başkanı Kur'an-ı Kerim'e atıfta bulunarak, Allah'ın milletleri ve kabileleri "Birbirimizi tanıyalım diye" yarattığını söyledi ve insanları "tüm kadın ve erkeklerin güvenliği, haysiyeti ve refahı için el ele çalışmaya" çağırdı .

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Trajedi ve ıstırap dönemlerinden geçerken, düşüncelerinin ve kalbinin "çatışma, yerinden edilme ve korkuyla karşı karşıya kalan herkesin yanında olduğunu" da ekleyerek, birbirimizden öğrenmemiz ve "birlikte barışçıl bir dünya inşa etmemiz" gerektiği sonucuna vardı.

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