Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres'ten Ramazan mesajı: Bir araya gelme ve düşünme zamanı

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres Cuma günü, Ramazan'ı kutlamaya hazırlanan dünyadaki iki milyardan fazla Müslümana "en sıcak dileklerini" gönderdi.

RAMAZAN Hoşgeldin ya Şehr-i Ramazan

BM başkanı, Ramazan'ın "merhamet ve empati, düşünme ve öğrenme zamanı" olduğunu söyledi ve BM'nin Mülteciler Yüksek Komiserliği olarak başlattığı Müslüman çoğunlukta ülkeleri ziyaret edeceği bir geleneği "hızlı bir şekilde sürdüreceğini" vurguladı.

GÜNDEM Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ramazan tebriği: Bereketinin tüm insanlığın üzerine olmasını diliyorum

BM başkanı Kur'an-ı Kerim'e atıfta bulunarak, Allah'ın milletleri ve kabileleri "Birbirimizi tanıyalım diye" yarattığını söyledi ve insanları "tüm kadın ve erkeklerin güvenliği, haysiyeti ve refahı için el ele çalışmaya" çağırdı .

RAMAZAN Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Ramazan ayı Rabb'imize yönelmek içi eşsiz bir fırsat

Trajedi ve ıstırap dönemlerinden geçerken, düşüncelerinin ve kalbinin "çatışma, yerinden edilme ve korkuyla karşı karşıya kalan herkesin yanında olduğunu" da ekleyerek, birbirimizden öğrenmemiz ve "birlikte barışçıl bir dünya inşa etmemiz" gerektiği sonucuna vardı.