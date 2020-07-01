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Dünya Birleşmiş Milletler koronavirüsle mücadele kapsamında 90 gün küresel insani ateşkes kararı verdi
AMERİKA

Birleşmiş Milletler koronavirüsle mücadele kapsamında 90 gün küresel insani ateşkes kararı verdi

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Kovid-19 salgını ile mücadele kapsamında 90 gün küresel insani ateşkes talep eden kararı kabul etti.

Haber Merkezi AA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele kapsamında 90 gün küresel insani ateşkes talebi kararını kabul etti.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in 23 Mart'taki küresel ateşkes çağrısı ve 3 ay süren müzakerelerin ardından Fransa ve konseyin geçici üyelerinden Tunus tarafından hazırlanan ''Kovid-19'' karar tasarısı oylamaya sunuldu.

  • Pandemi nedeniyle BM Güvenlik Konseyi'nde oylama yapılamadığı için üye ülkelere kararlarını bildirmeleri için 24 saat süre verildi ve karar 15 üyeli konseyde oy birliği ile kabul edildi.

Kovid-19 salgınının özellikle çatışma ve savaş bölgelerindeki yıkıcı etkilerinden derin endişe duyulan kararda BMGK, insani yardımların güvenli, hiçbir engele takılmadan ve sürdürülebilir yapılabilmesi için derhal 90 gün küresel insani ateşkes talep etti.

Ateşkes, BM Güvenlik Konseyi tarafından belirlenen DEAŞ, El-Kaide, El Nusra ve bu terör örgütleriyle bağlantılı birey ve grupları kapsamayacak.

Kararda, ABD ve Çin arasında anlaşmazlığa neden olan ve BM Güvenlik Konseyi'ni kilitleyen Dünya Sağlık Örgütüne (DSÖ) doğrudan atıfta bulunulmadı ancak ulusal ve uluslararası sağlık ve insani yardım çalışanlarının salgınla mücadeleye katkılarına değinildi.

Trump yönetimi, ''Çin yanlısı ve salgınla mücadelede başarısız olmakla'' eleştirdiği DSÖ'ye ilk olarak 14 Nisan'da fon desteğini kesmiş, 6 hafta sonra ise ABD'nin DSÖ'den ayrıldığını ve örgütle ilişkisini sonlandırdığını açıklamıştı.

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