Birleşmiş Milletler'den Esed raporu: Eşine rastlanmayan suçlar işlendi

Esed rejimi döneminde, sistematik şekilde benzersiz suçların işlendiği bildirildi. Birleşmiş Milletlerin Suriye'deki suçları araştıran Uluslararası Tarafsız ve Bağımsız Suriye Mekanizması Başkanı Robert Petit "Sadece sivillere karşı kimyasal silah kullanımını düşünebiliriz ancak hapishane sistemi de bunun bir parçası. Esed döneminde işlenen suç kanıtları) Çoğu yok edilmesine, çalınmasına ve kaybolmasına rağmen hala orada inanılmaz sayıda bilginin olduğunu biliyoruz. Rejimin yıllarca tüm aygıtlarını kullanarak vahşet işlediğine dair çok sayıda kanıt var" dedi.
Birleşmiş Milletlerin (BM) Suriye'deki suçları araştıran Uluslararası Tarafsız ve Bağımsız Suriye Mekanizması (IIIM) Başkanı Robert Petit, Suriye'de Beşşar Esed rejimi döneminde sistematik olarak benzersiz türde çok sayıda suç işlendiğini bildirdi.
Petit, Suriye'de 8 Aralık 2024'te Esed rejiminin devrilmesi sonrası yaşananlar, rejim döneminde işlenen suçlar ve hesap verebilirlikle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.
Ülkede hala bir geçiş süreci yaşandığının altını çizen Petit, "geçici hükümet yetkililerinin" çok aktif olduğunu ve kontrolü sağlamaya çalıştığını kaydetti.
IIIM olarak 21 Aralık 2024'te Suriye'ye ziyaret gerçekleştirdiklerini hatırlatan Petit, çok sayıda belgenin bulunduğu belirli bir alana eriştiklerini söyledi.
"Hala kanıtların kaybolabileceği çok kırılgan bir durum mevcut"
Petit, "Çoğu yok edilmesine, çalınmasına ve kaybolmasına rağmen hala orada inanılmaz sayıda bilginin olduğunu biliyoruz. Rejimin yıllarca tüm aygıtlarını kullanarak vahşet işlediğine dair çok sayıda kanıt var. Hala kanıtların kaybolabileceği çok kırılgan bir durum da mevcut." diye konuştu.
Suriye'ye gidip çalışmalara başlayabilmeyi umut ettiklerini dile getiren Petit, bunun için oradaki otoriterlerden izin beklediklerini kaydetti.
Petit, Suriye'de bu süreçte çok az durumun normal olduğunu ve Esed rejimi sonrası geçici hükümet yetkililerinin çok sayıda zorlukla karşı karşıya bulunduğunu bildirdi.
Suriye'deki otoriterlerle iletişim halinde olduklarını aktaran Petit, ülkede çalışabilme konusunda çok iyimser olduklarının altını çizdi.
Bu önemli kanıtların bulunduğu alanlara erişmeyi umduklarını söyleyen Petit, bunların Suriye'de işlenen tüm suçlardan en çok sorumlu olanları gösteren kanıtlar olduğuna işaret etti.
"Geçiş dönemi adaletinin" nasıl olacağının belirlenmesi açısından bu sürecin uzun olması gerektiğine değinen Petit, Suriyelilerin, bu sürecin nasıl olması gerektiğine karar vermek zorunda olduğunu kaydetti.
Petit, kimin hangi suçtan ve hangi formatta hesap vermesi gerektiğine, soruşturmaların Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM), karma mahkeme veya yerel mahkemede yürütülmesi gerektiğine de Suriyelilerin karar vereceğine değindi.
Suriye'de son 15 yılda yüzlerce fail ve binlerce mağdurun yaşandığı bir sürece tanıklık edildiğini belirten Petit, bu karmaşık konuyla ilgili adalet ve cezai sorumluluğun devreye girmesi gerektiğine vurgu yaptı.
Petit, "Bu suçların temel mimarlarının açıkça sorumlu tutulması ve uygun şekilde yargılanması temelde önemli. Böylece gerçek ortaya çıkarılabilir ve uygun hesap verebilirlik sağlanabilir. Uluslararası toplumun tamamı, Suriyelilerin liderlik edeceği ve kendilerinin karar vereceği bir süreci desteklemeli." dedi.
"İşlenen suçların türleri bazı açılardan benzersizdi"
BM'nin çatışma sonrası ortamlarda çok fazla deneyimi olduğunu aktaran Petit, IIIM'nin bunun için ortaya çıktığını, Suriye'deki kitlesel vahşetlerin hesap verebilirliğine yardımcı olmak için kurulduğunu hatırlattı.
Rejimin düşmesinden iki gün önce yıllarca Suriyelilerin yasa dışı şekilde hapsedildiği, gözaltına alındığı, işkenceye uğradığı ve bu sistemin bir parçası olan 100'den fazla gözaltı merkezini belgelendiren bir rapor hazırladıklarını söyleyen Petit, rejimin düşmesinden 3 hafta sonra gittiği Suriye'de, insanların çok fazla umutlu olduğunu gördüğünü bildirdi.
Petit, insanlarda aynı zamanda çok fazla korku ve endişenin de olduğunu söyleyerek, uluslararası toplum tarafından desteklenmeleri halinde umutlu olmak için çok fazla gerekçelerinin bulunduğunu sözlerine ekledi.