Birleşmiş Milletler'den Esed raporu: Eşine rastlanmayan suçlar işlendi

"Uluslararası toplum kesinlikle olumlu etki oluşturmak için harekete geçti çünkü herkes bunun başarısız olamayacağını, Suriye'nin istikrarlı ülke olması ve son 15 yılda gerçekleşen tüm bu büyük sorunları çözebilmek için uygun çerçeveye sahip olması gerektiğini fark etti. Genel olarak umutlu olmak için çok fazla neden olduğunu düşünüyorum ancak aynı zamanda önümüzde çok fazla zorluk ve hala çok vahim olan belirli bir insani durum var."