Birleşmiş Milletler'den korkutan rapor: Her 16 saniyede bir bebek ölü doğuyor Birleşmiş Milletler'den korkutan rapor: Her 16 saniyede bir bebek ölü doğuyor Birleşmiş Milletler, her yıl yaklaşık 2 milyon bebeğin ölü doğduğunu, bunun her 16 saniyede bir bebeğin ölü doğduğu anlamına geldiğini bildirdi. Yapılan çalışmada düşük gelirli 20 ülkede, ölü doğumlarda bir yıl içinde yüzde 20 artış görülebileceğine işaret edildi.

Haber Merkezi 08 Ekim 2020, 20:50 Son Güncelleme: 08 Ekim 2020, 20:53 AA