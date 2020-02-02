Dünya Bisikletim olursa çadırda sürerim diyen İdlibli yetimin hayali gerçek oldu
ORTADOĞU

'Bisikletim olursa çadırda sürerim' diyen İdlibli yetimin hayali gerçek oldu

İdlib'de hikayesiyle yürekleri titreten 5 yaşındaki yetim Subuh Kaud, Ankaralı hayırseverin yardımıyla hayal ettiği bisikletine kavuştu. 5 yaşındaki Kaud'un annesi Um Subuh, "Allah sizlerden razı olsun. Oğlumun isteğini yerine getirdiniz. Allah sizleri muvaffak eylesin" dedi.

Haber Merkezi AA
5 yaşındaki yetim Subuh Kaud, hayal ettiği bisikletine kavuştu.
5 yaşındaki yetim Subuh Kaud, hayal ettiği bisikletine kavuştu.

Geçen sene babasını hava saldırısında kaybeden 5 yaşındaki Kaud, Beşşar Esed rejimi ve Rusya'nın saldırıları nedeniyle İdlib'in güneyinden ailesiyle kuzeydeki Sarmada ilçesine göç etti.

Bölgeye giden gazetecilerin çekimleri sırasında Kaud, "Bisiklet istiyorum. Dışarısı çamur olduğundan bisikletim olursa dışarıda oynamayacağım. Çadır içerisinde oynayacağım." demişti.

Yetim çocuğun bu isteğine sessiz kalmayan Ankaralı hayırsever, çocuğa yardım etmek için gazetecilerle irtibata geçti.

Adını vermek istemeyen hayırsever, çocuğun ve ailesinin durumundan çok etkilendiğini ve Kaud'un hayalini gerçekleştirdiği için çok mutlu olduğunu söyledi.

Kaud'un annesi Um Subuh, babasız kalan oğlunun yüzü güldüğü için mutlu olduklarını dile getirdi.

Sevinçten gözyaşlarına boğulan anne duygularını şu ifadelerle anlattı:

  • "Allah sizlerden razı olsun. Oğlumun isteğini yerine getirdiniz. Anadolu Ajansına teşekkür ederim, Allah sizleri muvaffak eylesin."

İdlib'de bir gün bir ömre bedel...
OYNAT 01:00
İdlib'de bir gün bir ömre bedel...
Suriye'nin İdlib şehrinde Esed rejimi ve Rusya'nın saldırılarından kaçarak güvenli bölgelere göç eden aileler, soğuk ve çamurla mücadele ediyor. İdlib'in Türkiye sınırına yakın ilçelerinden Sarmada'da bulunan ve 130 ailenin barındığı Sarut kampında yoğun yağış ve altyapı eksikliği nedeniyle oluşan göletler, yardıma muhtaç ailelerin yaşamını zorlaştırıyor.

İDLİB'DEKİ SON DURUM İÇLER ACISI

Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ili neredeyse iç savaşın başından bu yana muhaliflerin ve rejim karşıtı silahlı grupların kalesi niteliğinde bulunuyor. İç göçle nüfusu 4 milyona ulaşan İdlib'in merkezi, 2015'te muhaliflerin kontrolüne geçti. İdlib, rejimin en yoğun hedef aldığı bölgelerin başında geliyor.

  • Rejim ve destekçileri, saldırılarına devam ederek bölgeyi sivillerden boşaltmak istiyor.

İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ni hedef alan rejim, İran destekli teröristler ve Rusya, yalnızca 2019 başından bu yana Türkiye sınırı yakınlarına en az 1 milyon 300 bin sivilin göç etmesine sebep oldu. Bombardımanlarda 1800 civarında sivil can verdi.


İdlib'in çocuk mezarcıları: Savaş ve ölümden başka bir şey görmediler
OYNAT 00:57
İdlib'in çocuk mezarcıları: Savaş ve ölümden başka bir şey görmediler
Suriye'de 2011 yılı itibariyle dünyaya gelen çocuklar, ülkede savaştan başka bir şey görmedi. İş ve eğitim olanaklarının olmadığı birçok bölgede yüz binlerce çocuk bir gün olsun okula gidemedi. Cevad ve Yazan kardeşler bu çocuklardan biri. Esed rejiminin saldırıları nedeniyle Halep'ten İdlib'e göçmek zorunda kalan ailelerin geçimini sağlamak için mezar kazıyorlar.
Ulaşımda yeni dönem

Ulaşımda yeni dönem

İstanbullular için pilot uygulama Mart ayında başlıyor.
Her sözü ahlaksızca

Her sözü ahlaksızca

İBB'li Şişli: ​En şanslı müdür bu müdür. Bu kadar kadınla çalışıyor​.
Günübirlik geliyorlar

Günübirlik geliyorlar

​İstanbul Havalimanı Arap turistlerin alışveriş merkezi oldu.
El-Bab'ı<br>hedef aldılar!

El-Bab'ı
hedef aldılar!

Rus uçakları Fırat Kalkanı bölgesini vurdu.
Kent geneline<br>afişler asıldı

Kent geneline
afişler asıldı

Vatandaşlar deprem anında yapmaları gerekenleri öğreniyor.
Deprem bölgesine ek kaynak

Deprem bölgesine ek kaynak

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk duyurdu.
Kirli plan<br>yine devrede

Kirli plan
yine devrede

Irak'ta etkisi azalan ABD, ülkeyi 3'e bölecek.
Hayali gerçek oldu

Hayali gerçek oldu

İdlibli yetimin bisiklet hayali gerçekleştirildi.
Hiç aklıma gelmezdi

Hiç aklıma gelmezdi

​Kredi kartındaki harcamaları görünce inanamadı, ilk kez uygulandı.
Maskeye gerek yok

Maskeye gerek yok

Türkiye en erken tedbirleri alan ülkelerin başında geliyor.
Gece yarısı panik

Gece yarısı panik

​Arnavutköy'de, Çin pazarında çalışan kişi hastaneye sevk edildi.
Çin dışında ilk ölüm

Çin dışında ilk ölüm

​Filipinler'de 1 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.
İlk uçak<br>gemimiz denizde

İlk uçak
gemimiz denizde

Bir yıl sürmesi beklenen deniz testleri dün itibariyle başlatıldı.
Yalnız değilsiniz

Yalnız değilsiniz

İBB'li Şişli'nin ahlaksız sözlerine tepki yağdı.
Vuhan’dan geldiler

Vuhan’dan geldiler

​32 saatlik Koca Yusuf Operasyonu başarıyla sonuçlandı.
Gençleri kaçıran BAE’ye isyan

Gençleri kaçıran BAE’ye isyan

​Evlatlarımız satılık değil diyen Sudanlılar, hükümeti protesto ediyor.
Suriye'de<br>karşı taarruz

Suriye'de
karşı taarruz

​SMO, Tel Rıfat yönüne doğru ilerlemeye başladı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.