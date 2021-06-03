Bişkek’te FETÖ kuşatması​​: Kırgızistan’dan büyük paket mi geliyor​

Kırgızistan’daki FETÖ organizasyonunu kuran Uluslararası Sabat Eğitim Kurumları’nde Genel Müdürü Orhan İnandı ortadan kayboldu. İnandı’nın başkent Bişkek’te Milli İstihbarat Başkanlığı (MİT) tarafından alındığı iddia eden örgüt yandaşları, Kırgızistan’ı birbirine kattı. Sosyal medyadan örgütlenen FETÖ’cüler İnandı’nın Türkiye’ye götürüleceği düşünerek eylem başlattı. Türkiye’nin Bişkek Büyükelçiliği önünde toplanan FETÖ’cüler, binaya giriş ve çıkış yapan araçlara izin vermedi. Binayı saran örgüt sempatizanları, elçilikten çıkan araçların bagajlarına bakmak istedi. Kırgız polisi FETÖ’cüleri engelledi.

GÜNDEM Maket uçak saldırısında FETÖ parmağı

ORGANİZASYONUN BEYNİ

FETÖ’cülerin beklediği yerlerden birisi de İçişleri Bakanlığı oldu. Örgüt üyeleri yayın organları aracılığıyla bakanlık binası önünden sürekli canlı yayınlar yaptı. Örgüt üyelerinin bir kısmı da sloganlar atarak Kırgızistan Cumhurbaşkanlığı Sarayı’na yürüdü. FETÖ’cü öğretmenlerin organize ettiği yürüyüşe, örgüt okullarında eğitim gören öğrencilerin velileri de katıldı. Örgüt militanları daha sonra İnandı’nın özel uçakla götürüleceğini öne sürerek Manas Uluslararası Havaalanı’nda önünde nöbet başlattı.

GÜNDEM Bin askerin adı karttan çıktı: Ankesörde yeni yöntem geliştirildi

Örgütün Orta Asya’daki kalesi olan Kırgızistan’a 1995 yılında giden Orhan İnandı, 2001 yılından bu yana Uluslararası Sapat Eğitim Kurumları Genel Müdürü olarak görev yapıyor. 2010 yılında Kırgızistan vatandaşı olan İnandı, örgütün ülke genelindeki tüm mahrem yapılanmasını koordine eden kişi olarak biliniyor. İnandı’nın Türkiye’ye getirilmesi durumunda örgütün tüm yapılanmasının ifşa olacağı, bu nedenle FETÖ’nün panik içerisinde olduğu belirtiliyor.