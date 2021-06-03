Dünya Bişkekte FETÖ kuşatması Kırgızistandan büyük paket mi geliyor
ASYA

Bişkek’te FETÖ kuşatması: Kırgızistan’dan büyük paket mi geliyor

FETÖ, en güçlü olduğu ülkelerden biri olan Kırgızistan’da panikte. Ülkede örgütü kuran Orhan İnandı’dan haber alamayan FETÖ’cüler İnandı’nın MİT tarafından yakalandığını ve Türkiye’ye getirileceğini iddia ediyor. Sosyal medyada kampanya başlatan FETÖ’cüler, İçişleri Bakanlığı, Türkiye’nin Bişkek Büyükelçiliği, Manas Uluslararası Havaalanı’nda da gösteri yapıyor.

Aybike Eroğlu Yeni Şafak
Bişkek’te FETÖ kuşatması​​: Kırgızistan’dan büyük paket mi geliyor​
FETÖ’cüler, Kırgızistan İçişleri Bakanlığı ve Manas Havalimanı önünde eylem yaptı.

Kırgızistan’daki FETÖ organizasyonunu kuran Uluslararası Sabat Eğitim Kurumları’nde Genel Müdürü Orhan İnandı ortadan kayboldu. İnandı’nın başkent Bişkek’te Milli İstihbarat Başkanlığı (MİT) tarafından alındığı iddia eden örgüt yandaşları, Kırgızistan’ı birbirine kattı. Sosyal medyadan örgütlenen FETÖ’cüler İnandı’nın Türkiye’ye götürüleceği düşünerek eylem başlattı. Türkiye’nin Bişkek Büyükelçiliği önünde toplanan FETÖ’cüler, binaya giriş ve çıkış yapan araçlara izin vermedi. Binayı saran örgüt sempatizanları, elçilikten çıkan araçların bagajlarına bakmak istedi. Kırgız polisi FETÖ’cüleri engelledi.

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ORGANİZASYONUN BEYNİ

  • FETÖ’cülerin beklediği yerlerden birisi de İçişleri Bakanlığı oldu. Örgüt üyeleri yayın organları aracılığıyla bakanlık binası önünden sürekli canlı yayınlar yaptı. Örgüt üyelerinin bir kısmı da sloganlar atarak Kırgızistan Cumhurbaşkanlığı Sarayı’na yürüdü. FETÖ’cü öğretmenlerin organize ettiği yürüyüşe, örgüt okullarında eğitim gören öğrencilerin velileri de katıldı. Örgüt militanları daha sonra İnandı’nın özel uçakla götürüleceğini öne sürerek Manas Uluslararası Havaalanı’nda önünde nöbet başlattı.

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Örgütün Orta Asya’daki kalesi olan Kırgızistan’a 1995 yılında giden Orhan İnandı, 2001 yılından bu yana Uluslararası Sapat Eğitim Kurumları Genel Müdürü olarak görev yapıyor. 2010 yılında Kırgızistan vatandaşı olan İnandı, örgütün ülke genelindeki tüm mahrem yapılanmasını koordine eden kişi olarak biliniyor. İnandı’nın Türkiye’ye getirilmesi durumunda örgütün tüm yapılanmasının ifşa olacağı, bu nedenle FETÖ’nün panik içerisinde olduğu belirtiliyor.

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