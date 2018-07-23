Dünya Biz petrolümüzü ihraç edemezsek diğerleri de edemez
ASYA

'Biz petrolümüzü ihraç edemezsek diğerleri de edemez'

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Abbas Arakçi, ülkesinin petrol ihraç edememesi durumunda diğer ülkelerin ihracatına seyirci kalmayacaklarını söyledi.

Haber Merkezi AA
İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Abbas Arakçi
İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Abbas Arakçi

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Abbas Arakçi, ülkesinin petrol ihraç edememesi durumunda diğer ülkelerin ihracatına seyirci kalmayacaklarını belirtti.

İran'ın resmi ajansı IRNA'ya göre Arakçi, "İran, petrolünü ihraç etmek ve parasını almak istiyor. ABD'nin yaptırımlarına karşı planlarımız var. Eğer biz petrol ihraç edemezsek, diğerlerinin ihraç etmesine seyirci kalacak değiliz. Biz petrolümüzü ihraç edemezsek diğerleri de ihraç edemez" dedi.

Nükleer anlaşmaya taraf Avrupa ülkeleriyle anlaşmanın pratiğe geçirilmesini içeren bankacılık, sigortacılık, doğalgaz ve petrol ihracatı gibi konularda görüşmelerin devam ettiğini dile getiren Arakçi, ABD'nin yaptırımları karşısında alternatif yollar aradıklarını sözlerine ekledi.

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