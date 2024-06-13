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Dünya

Biz sınıfı geçtik ya insanlık?

İsrail’in Filistin’e yönelik saldırıları sürerken, yaşananlara tepkiler dinmiyor. Refah Kampı’nın İsrail tarafından bombalanmasından sonra Kudüs Bildirisi yayınlayarak yaşananlara tepki gösteren liseli gençler, bu kez de saldırıların durdurulması için eylem yaptı.

04:00 - 13/06/2024 Perşembe
Güncelleme: 03:46 - 13/06/2024 Perşembe
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Liseli gençler “Evet ben sınıfı geçtim, peki ya insanlık?” diye sordu. Türkçe, İngilizce, Arapça, Rusça, İspanyolca ve Fransızca olmak üzere 6 dilde basın açıklaması yapan gençler, “Filistin’de zulmü durdurun” diyerek tüm dünyaya ve liderlere seslendi. Üsküdar Hakkı Demir Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerinin, direniş ezgileri seslendirdiği eylemde, Filistin’le ilgili sloganlar atıldı.

Saraçhane Parkı’ndaki eylemde gençler adına konuşan İstanbul Recep Tayyip Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi’nden Hüseyin Şahin, “Cuma günü alacağımız karneler bizi mutlu etmiyor, etmeyecek. Çünkü Gazze'de, Filistin'de daha okullar başlamadan bitti. On binlerce çocuk daha karne alamadan şehit edildi” dedi. Organizasyonlar, kurumlar, dernekler, trilyonlarca paralar, BM milletleri ve kendini dünyanın hamisi olarak gören odakların Gazze'de bir bebeğin ölümüne engel olama-dığını söyleyen Şahin, "Hastaneyi vurdular, sustunuz. Okulu vurdular, sustunuz. Evleri vurdular, sustunuz. Camileri vurdular, sustunuz. Kiliseleri vurdular, sustunuz. BM'nin binalarını vurdular, sustunuz. Soruyorum, ne zaman konuşacaksınız? 10 bin çocuk daha öldüğünde mi?” dedi.

Kocaeli Gazze için yürüdü

Kocaeli’de binlerce vatandaşın katılımıyla “Büyük Filistin Eylemi” gerçekleştirildi. 200'ü aşkın sivil toplum kuruluşunun katılımıyla kentin 3 farklı noktasından başlayarak SEKA Park Uçurtma Tepesi’nde birleşen Kocaelililer, Filistin’e olan desteklerini güçlü bir şekilde gösterdi. Etkinlikler kapsamında İzmit kent merkezinde toplanan bisiklet kulüplerine üye sporcular, konvoy oluşturarak Sekapark'a kadar pedal çevirdi. Öte yanan aralarında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne ait yolcu vapurunun da bulunduğu 100'e yakın tekne ve deniz aracı, Türkiye ve Filistin bayrakları asarak Sekapark iskelesine geldi.

GAZZE KARDEŞ ŞEHİR OLACAK

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, İsrail'in zulmü son bulana kadar seslerini yükseltmeye devam edeceklerini söyledi. Büyükakın, barış ortamı sağlandıktan hemen sonra kardeş şehir anlaşmasını tamamlayıp Gazze'yi yeniden imar etmek üzere gereken her türlü yardımı yapacaklarını belirtti.

MESCİD-İ AKSA'DA NAMAZ KILACAĞIZ

Filistinli Alimler Birliği Başkanı Nevaf Tekruri Gazze'deki birçok olayı kameraların görmediğine dikkat çekerek, “Sonunda biz İsrail'i yeneceğiz ve zafer bizim olacak. Sizin destekleriniz ve bize inanmanız çok önemli. İnşallah yakın zamanda birlikte Mescid-i Aksa'da namaz kılacağız” şeklinde konuştu.



#Filistin
#Gazze
#Soykırım
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