Blinken: ABD, Filipinler'i Güney Çin Denizi'nde saldırıya uğrarsa savunacak.

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Bakan Çavuşoğlu: Avrupa'nın Türkiye'ye ihtiyacı var

Bakan Çavuşoğlu, "2022 yolu Türk dış politikasında birçok açıdan doğrulanma yılı olarak kabul edilecek. Türkiye Cumhuriyeti dünyanın krizlerle uğraştığı bu dönemde yıllarca konuşulacak başarılara kavuştu" dedi. Çavuşoğlu, "Avrupa Birliği'nden somut adımlar atmasını bekliyoruz. Türkiye'nin nasıl vazgeçilmez bir ülke olduğunu oluşturduğumuz bir programla yeniden anlatacağız. Türkiye, Avrupa'dır ve Avrupa'nın Türkiye'ye ihtiyacı var. Avrupa güvenliğinin Türkiye'ye ihtiyacı var" ifadelerini kullandı.