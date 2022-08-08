Blinken: ABD, Filipinler'i Güney Çin Denizi'nde saldırıya uğrarsa savunacak.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken Filipinler'in Güney Çin Denizi'nde saldırıya uğraması halinde ABD'nin filipinler'i savunmak amacıyla müdehaleye geleceğine dair güvence verdi ve ABD'nin karşılıklı savunma anlaşmasına olan bağlılığının kapsamı konusundaki endişelerini gidermek istedi.
ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Tayvan ziyareti üzerine ABD-Çin gerginliklerine ilişkin tartışmaların hakim olduğu Manila'daki toplantılarda Blinken, Filipinler'le 70 yıllık bir savunma anlaşmasının "sarsılmaz" olduğunu söyledi.
Blinken düzenlediği basın toplantısında, "Filipin silahlı kuvvetlerine, gemilerine ve uçaklarına yapılan silahlı bir saldırı, ABD'nin bu antlaşma uyarınca karşılıklı savunma taahhütlerini tetikleyecek" dedi.
"Filipinler, Amerika Birleşik Devletleri için yeri doldurulamaz bir arkadaş, ortak ve müttefiktir."