Dünya Blinken ABD ve Polonya arasında çok güçlü bir ilişki var
AVRUPA

Blinken: ABD ve Polonya arasında çok güçlü bir ilişki var

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, savaşın gölgesinde Polonya ve ABD ilişkilerini değerlendirdi. Blinken, Polonya'da insani yardımlar için ABD Kongresi'nden 2 milyar 750 milyon dolarlık fon desteği istendiğini de belirtti.

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Haber Merkezi İHA
Blinken: ABD ve Polonya arasında çok güçlü bir ilişki var
Blinken: ABD ve Polonya arasında savunma alanında hiç olmadığı kadar iş birliği var.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Polonya’nın Ukrayna sınırındaki Rzeszow kentinde Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki ve Dışişleri Bakanı Zbigniew Rau ile görüştü. Ukrayna’daki son durumu, Polonya’ya gelen Ukraynalı mültecilerin durumunun da ele alındığı görüşmeler sonrasında düzenlenen basın toplantısında ABD Dışişleri Bakanı Blinken, mevcut krizde Polonya’nın kilit görev yerine getirmekte olduğunu belirterek Polonya’ya cömertliği ve kararlılığı dolayısıyla minnettar olduklarını söyledi.

ABD Kongresi'ne 2 milyar 750 milyonluk fon başvurusu

ABD ve Polonya’nın birçok zorlu süreçten geçtiğini belirten Blinken, şimdi kendilerini bir arada tutan demokrasi, özgürlük, barış, güvenlik ideallerinin Avrupa’nın bu bölgesinde tehdit altında olduğunu kaydetti. Polonyalı ve Amerikalıların özgürlüğü savunmanın ne kadar önemli olduklarını bildiklerini ifade eden Blinken, Rusya’nın sebepsiz ve kasıtlı işgaline karşı omuz omuza duracaklarını belirtti. Blinken, Biden yönetiminin Ukrayna ve Polonya’daki insani yardım faaliyetlerini desteklemek için ABD Kongresine 2 milyar 750 milyon dolarlık fon başvurusunda bulunduğunu açıkladı.

"Polonya, sebepsiz, yasa dışı saldırganlığın neden olduğu toprak değişikliklerini asla tanımayacak"

Polonya Dışişleri Bakanı Zbigniew Rau ise Ukrayna’ya yönelik saldırının Avrupa’yı ve onun güvenlik algısını değiştirdiğini söyledi. "Polonya, sebepsiz, yasa dışı saldırganlığın neden olduğu toprak değişikliklerini asla tanımayacak" diyen Zbigniew Rau, Polonya’nın ısrarla savaş suçu soruşturması başlatılmasını talep edeceğini aktardı. Rau, Polonya’nın Ukrayna’dan 700 binden fazla mülteci aldığını ve Rusya geri adım atmazsa önümüzdeki haftalarda yüz binlercesinin daha gelmesini beklediğini söyledi.

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