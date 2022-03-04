Dünya Blinken Rusya Pandoranın kutusunu açacaktır
AVRUPA

Blinken: Rusya Pandora’nın kutusunu açacaktır

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Brüksel’de NATO Dışişleri Bakanları toplantısının ardından yaptığı açıklamada, “Rusya, Pandora’nın kutusunu açacaktır” dedi.

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Haber Merkezi İHA
Blinken: Rusya Pandora’nın kutusunu açacaktır
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken

Brüksel’de yapılan AB Dışişleri Bakanları toplantısına katılan ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Rusya ve Rus lider Vladimir Putin’e yönelik açıklamalarda bulundu. Blinken, "Başkan Putin’in seçtiği savaşla gerçek insanlar, anneler, babalar, çocuklar için korkunç sonuçları olan bir savaşla karşı karşıyayız. Televizyonda bu görüntüleri görüyoruz ve bu durumun durması gerekiyor. Durdurmak için elimizden gelen her şeyi yapmaya kararlıyız” ifadelerini kullandı.

Blinken, “İki dünya savaşından sonra, herkes için barış ve güvenliği korumak için Başkan Putin’in her gün korkunç bir şekilde ihlal ettiği ilkeleri birlikte belirledik. Bunlar, bir başka ülkenin sınırlarını zorla değiştirmek veya ele geçirmek, bir ülkenin vatandaşlarının gelecekleri hakkında yapacakları tercihleri bir başkasına dayatamayacağı ilkesi. Putin’in şu anda yaptığı gibi bu ilkelere meydan okunmasına izin verirsek, bu sadece bizim için değil, tüm dünya için Pandora’nın kutusunu açacaktır” dedi.

Ukrayna'daki yağmacılar şehir meydanlarındaki direklere bağlanıyor
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Ukrayna'daki yağmacılar şehir meydanlarındaki direklere bağlanıyor

Ukrayna'nın Rusya saldırılarından önceki ve sonraki hali
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Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinde 7. güne girildi.
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Bölgeden çok sayıda içler acısı görüntüler geliyor.
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Ukrayna'nın Türkiye Büyükelçiliği, Rus saldırılarının ardından ülkenin aldığı son hali öncesi ve sonrası olacak şekilde paylaştı.
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Rus birliklerin ülkede oluşturduğu hasar gözler önüne serildi.
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Belediye binaları, meydanlar ve parkların son durumu, savaşın boyutunu da gösterdi.<br><br>İŞTE FOTOĞRAFLARLA UKRAYNA'NIN SON HALİ:
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Harkov
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Kiev
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Harkov Belediye Binası
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Mıkolayiv
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Çernigiv
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Harkov
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Harkov
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Harkov Ulusal Karazin Üniversitesi
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Kiev - Rusya'nın 2 füzeyle vurduğu televizyon kulesi
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Öte yandan Odessa'nın bugün ki görüntüsü ise akıllara 1942'deki halini getirdi. <br><br>1942 - 2022 yıllarındaki Odessa'da benzer manzara.
Ukrayna'nın Rusya saldırılarından önceki ve sonraki hali
Rusya-Ukrayna savaşında 7. güne girilirken, bölgeden içler acısı görüntüler gelmeye devam ediyor. Rusya'nın Ukrayna'da neden olduğu yıkım, kentlerin öncesi ve sonrasında çekilen fotoğraflarla gözler önüne serildi. İşte Ukrayna şehirlerinin son hali...
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