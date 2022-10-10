Dünya Blinkendan Paşinyana davet Barış süreci için Azerbaycan ile çalışmaya devam edin
AMERİKA

Blinken'dan Paşinyan'a davet: Barış süreci için Azerbaycan ile çalışmaya devam edin

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki doğrudan görüşmeleri takdir ederek Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'a barış süreci konusunda Azerbaycan ile çalışmaya devam etme çağrısı yaptı.

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Haber Merkezi AA
Blinkendan Paşinyana davet: Barış süreci için Azerbaycan ile çalışmaya devam edin
Antony Blinken

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Blinken'ın, Ermenistan Başbakanı Paşinyan ile görüştüğünü açıkladı.

  • Bakan Blinken'ın, sınırların net bir şekilde çizilmesi, ulaşım yollarının açılması, kayıp kişilerin bulunması ve tanımlanması, tutukluların iadesi ve diğer konular dahil olmak üzere ABD'nin bu süreçteki desteğini yinelediğini belirten Price, Blinken'ın, güven inşa etmek için Azerbaycan sınırında sivil bir Avrupa Birliği (AB) misyonu kurulması planlarını da memnuniyetle karşıladığını kaydetti

Price, "Bakan, Dağlık Karabağ sakinleri için haklar ve güvenceler konusundaki tartışmaların önemini ve her iki tarafın da ateşkesi sürdürmesi ve kalıcı bir barışın tek yolu olarak müzakere edilmiş bir anlaşmaya odaklanması gerektiğinin altını çizdi." ifadelerine yer verdi.

Blinken, ayrıca gün içinde Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüşmüştü.

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