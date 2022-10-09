Dünya Bloomberg Çaresiz Avrupalılar, dünyanın en eski yakıtına geri döndü
AVRUPA

Bloomberg: Çaresiz Avrupalılar, dünyanın en eski yakıtına geri döndü

ABD merkezli Bloomberg gazetesi, yakacak odunun 'değerli varlık' haline dönüştüğünü yazdı. Panik satın almaların başladığı belirtilerek, "Eski günleri yaşıyorlar" yorumu yapıldı.

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Bloomberg: Çaresiz Avrupalılar, dünyanın en eski yakıtına geri döndü
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Avrupa, Rusya-Ukrayna Savaşı nedeniyle geçmiş yıllara ait görüntülere sahne olmaya başladı. Rusya'dan doğalgaz tedarikindeki kesinti, kıta ülkelerinin alternatif yollar aramasına neden oldu. Gaz tasarruf planlarını devreye alan hükümetlerin ardından, halk kömür ve yakacak oduna yöneldi. Bloomberg, gelişmeyi "Çaresiz Avrupalılar, ısınmak için dünyanın en eski yakıtına döndü" diye aktardı. Gaz kıtlığı nedeniyle odun talebinin arttığına dikkat çekildi.

Yakacak odunlarla ilgili hırsızlık endişesi

Haberde, "Berlin Tempelhof Havalimanı'ndan çok uzak olmayan Peter Engelke, çaresiz insanların stoklarını çalmasıyla ilgili endişeleri nedeniyle deposuna yeni bir güvenlik kapısı kuruyor. Risk altındaki değerli varlık yakacak odun." denildi.

Kıta, bu kış enerji ve muhtemelen elektrik kesintilerine hazırlanırken, Engelke'nin hamlelerinin Avrupa genelinde artan endişenin yansımalarından biri olduğu vurgulandı.

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Panik satın almalar yaşanıyor

Kuzey Akım doğalgaz boru hattının sabote edilmesinin, Rusya'nın Ukrayna'daki savaş nedeniyle arzı kesmesiyle bölgenin kritik bir konumda kaldığının son işareti olduğu belirtildi.

Öte yandan Fransa'da talaş fiyatlarının yaklaşık iki katına çıkarak ton başına 600 euroya ulaştığı kaydedilerek, "Dünyanın en temel yakıtının panikle satın alındığına dair işaretler var." notu paylaşıldı.

Enerji krizi, yaşam giderlerini tırmandırdı

Macaristan'ın talaş ihracatını yasakladığı, Romanya'nın yakacak odunlara 6 ay boyunca fiyat sınırı getirdiği ifade edildi.

Euro bölgesindeki enflasyonun eylülde ilk kez çift haneye ulaştığı, kıtlıklarla ilgili endişelerin yanı sıra, enerji krizinin yaşam giderlerindeki artışı yoğunlaştırdığı anlatıldı.

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"Eski günlere geri dönüldü"

Bir İngiliz toptan yakacak odun perakendecisinin Genel Müdürü Nic Snell, "İnsanların tüm evi ısıtmadığı eski günlere geri dönüldü. Ateşin başına otururlar ve sobanın ısısını kullanırlar ya da ateş yakıp yatarlardı. Bu kış bundan çok daha fazlası olacak." dedi.

"Çok yüksek hava kirliliği seviyeleri görülebilir"

Koronavirüs salgını döneminde insanların evlerine daha fazla yatırım yaptığı ve bu durumun enerji krizinin ortasında tırmandığı belirtilerek, şöyle denildi:

"İnsanların eline geçen ne varsa yakacağına dair kaygı var. Doğru bir şekilde odun yakacağını bilmeyenler nedeniyle çok yüksek hava kirliliği seviyeleri görülebilir. Komşularınızı düşünmek zorundasınız."

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