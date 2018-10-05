Bloomberg: Merkel Erdoğan'ı etkileyemedi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Almanya ziyaretinin yansımaları sürüyor. Erdoğan ve Almanya Başbakanı Angela Merkel'in görüşmesini yorumlayan Bloomberg'de yer alan bir analizde, Merkel'in Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı etkileyebilecek bir aracının olmadığına dikkati çekildi.

Merkel Erdoğan'a sembolik ve diplomatik hediyeler verdi

Erdoğan'ın Merkel’den diplomatik ve sembolik değeri olan hediyelerle ayrıldığına dikkat çeken yazar, özellikle de Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanı Peter Altmaier’in işadamlarından oluşan heyetle birlikte bu yakınlarda Türkiye’yi ziyaret edeceğini, Merkel’inse İstanbul’da Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransız mevkidaşı Emmanuel Macron ve Rusya lideri Vladimir Putin’le birlikte Suriye ile ilgili düzenlenecek dörtlü zirveye katılacağını ifade etti.

Merkel'in elinde Erdoğan'ı etkileyecek bir şey yok

Görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Almanya’yı casus ve terör yanlılarını gizlemekle suçladığı kaydedildi.

Ghosh, iki liderin yaptığı görüşmenin Merkel için çok hoş olmayan bir gerçeği ortaya koyduğunun, Erdoğan’ın ABD Başkanı Donald Trump ile ilişkilerinin kötüleştiği bu dönemde Almanya’nın desteğine ihtiyaç duysa da Merkel’in elinde Erdoğan’ı etkileyebilmek için önemli bir aracın olmadığının altını çizdi.

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OYNAT 00:48 Cumhurbaşkanı Erdoğan Almanca konuştu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Almanya ziyaretinde onuruna verilen yemekte konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan sözlerini Almanca konuşarak bitirdi.



