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Dünya

BM acı tabloyu paylaştı: Gazze'de her gün 37'si anne 63 kadın öldürülüyor

BM: Gazze'de günde ortalama 63 kadın öldürülüyor, bunların 37'si ailesini geride bırakan anneler.

11:31 - 8/03/2024 Cuma
AA

BM: Gazze'de günde ortalama 63 kadın öldürülüyor, bunların 37'si ailesini geride bırakan anneler.



Ayrıntılar geliyor...

#Gazze
#BM
#Dünya Kadınlar Günü
42 dakika önce
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