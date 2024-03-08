BM acı tabloyu paylaştı: Gazze'de her gün 37'si anne 63 kadın öldürülüyor

BM: Gazze'de günde ortalama 63 kadın öldürülüyor, bunların 37'si ailesini geride bırakan anneler.
Ayrıntılar geliyor...
#Gazze
#BM
#Dünya Kadınlar Günü
42 dakika önce
BM: Gazze'de günde ortalama 63 kadın öldürülüyor, bunların 37'si ailesini geride bırakan anneler.
Ayrıntılar geliyor...
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