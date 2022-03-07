BM Afganistan'da Taliban ile çalışmayı sürdürecek: Amacımız halkın haklarının korunması Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet, Afganistan'da insan haklarını korumak için ülkede kontrolü ele geçiren Taliban ile birlikte çalışmaya devam edeceklerini belirtti. Bachelet, "Afganistan'daki insan hakları çalışanlarımız, Afgan halkının haklarının korunması ve desteklenmesi için fiili otoriteyle çalışmayı sürdürecektir" ifadelerini kullandı.

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