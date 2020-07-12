BM de ‘Baş şüpheli Veliaht Prens Selman’ dedi

Birleşmiş Milletler (BM) Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Dr. Agnes Callamard, Washington Post yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın katledilmesinde “baş şüphelinin” Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman olduğunu söyledi.

Agnes Callamard

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca, Kaşıkçı’nın katledilmesiyle ilgili haklarında yakalama kararı bulunan firari 20 sanık hakkında 3 Temmuz’da gıyabi yargılama başladığını anımsatan Callamard, “Bakın, sanıklar gıyaben yargılanıyor. Suudi Arabistan’ın sanıkların Türkiye’ye gitmesine izin vermeyeceğini biliyorduk ama yine de (bu yargılamanın) önemli olduğunu düşünüyorum. Sanıkların devlet tarafından atanan avukatlar tarafından temsil edildiğinin altını çizmek istiyorum. Hiç yoktan iyidir” dedi. “(Türkiye) Kaşıkçı’nın öldürülmesini bence çok ciddi şekilde soruşturdu” diyen Callamard, Türkiye’de başlayan davanın da “Suudi Arabistan’da yapılandan daha adil bir dava” olduğuna işaret etti.

Washington Post yazarı Cemal Kaşıkçı, Suudi Arabistan’ın İstanbul’daki konsolosluk binasında 2 Ekim 2018’de vahşice öldürülmüştü.

BİN SELMAN CİNAYET FOTOĞRAFININ İÇİNDE

Callamard’a göre, Kaşıkçı cinayetinin baş şüphelisi Veliaht Prens Muhammed Bin Selman. BM raportörü, “Bence, cinayet emrini kimin verdiği (azmettirdiği) veya teşvik ettiğini belirlemek açısından ‘baş şüpheli’ konumunda. Kesinlikle (cinayet) fotoğrafının içinde” değerlendirmesini yaparken, “CIA’nın elinde Veliaht Prensi Selman’ın Kaşıkçı cinayetindeki rolüne ilişkin bilgiler olabileceğine inanıyorum” dedi. Callamard, “Bu hikayenin sonu henüz gelmedi. Daha fazlası gelecek. Tüm baskılara rağmen daha fazla tanık konuşmayı başaracak. Bu uzun bir maraton ve bu maratonun her adımında savaşmaya hazır olmalıyız” ifadesini kullandı.

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