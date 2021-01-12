Dünya BM Doğu Afrika ülkelerini uyardı Yeni çekirge istilaları başlayabilir
AFRİKA

BM Doğu Afrika ülkelerini uyardı: Yeni çekirge istilaları başlayabilir

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FOA), Afrika'nın doğusunda yeni çöl çekirgesi istilasının başlayabileceği uyarısında bulundu. Bir kilometrekarede yer alan 40-80 milyon çekirge, sadece bir günde 35 bin kişiye yetecek gıdayı tüketebildiği için gıda güvenliğine büyük tehdit oluşturuyor.

Haber Merkezi AA
Çekirge sürüleri her gün 150 kilometre yol katedebiliyor.
Çekirge sürüleri her gün 150 kilometre yol katedebiliyor.

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FOA), Afrika'nın doğusunda yeni çöl çekirgesi istilasının başlayabileceği uyarısında bulundu.

FOA'dan yapılan yazılı açıklamada, yeni olgunlaşmamış sürülerin Etiyopya, Kenya ve Somali'nin farklı bölgelerinde yayılmaya başladığı ve bu ay Güney Sudan, Tanzanya ve Uganda'ya ulaşabileceği belirtildi.

Afrika'da çekirge istilası
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Afrika'da çekirge istilası
Doğu Afrika çekirge istilası nedeniyle açlık tehlikesiyle karşı karşıya

Türeme devam ediyor

Çekirgelerin kontrol altına alınması ve çoğalmasının önlenmesi için ülkelere çağrıda bulunulan açıklamada, Kızıldeniz'in diğer yakasında da türemenin devam ettiğine vurgu yapıldı.

Gıda güvenliğine büyük tehdit oluşturan çekirge sürüleri, geçen yıl, bölgede yüz binlerce hektar tarım arazisine zarar vermişti.

Bir kilometrekarede yer alan 40-80 milyon çekirge, sadece bir günde 35 bin kişiye yetecek gıdayı tüketebiliyor.

Çekirge sürüleri her gün 150 kilometre yol katedebiliyor.

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Etiyopya'da çekirge istilası nedeniyle 1 milyon kişi açlıkla karşı karşıya
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