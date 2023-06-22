BM: Dünya genelinde insani yardıma muhtaç kişi sayısı 360 milyona yükseldi

Dünya Sudan'da ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında yürürlüğe giren geçici ateşkes sürecini yakından takip ederken Birleşmiş Milletler (BM) de ülkedeki durum için harekete geçti. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Sudan'daki durumu görüşmek için BM Güvenlik Konseyi'ni (BMGK) toplantıya çağırdı. Söz konusu gelişmeyi duyuran BM Sözcüsü Stephane Dujarric, Sudan'daki tarafların, insani yardım sağlanması için daha fazla işbirliği yapmaya başladığını belirterek, BM ortaklarının ulaşabildikleri tüm noktalara yardım götürmeye çalıştığının altını çizdi.