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Dünya

BM: Dünya genelinde insani yardıma muhtaç kişi sayısı 360 milyona yükseldi

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, dünya genelinde insani yardıma muhtaç kişi sayısının geçen seneye göre yüzde 30 artış göstererek 360 milyona ulaştığını bildirdi. Guterres, bunun temel nedeninin çözülemeyen çatışmalar ve yeni başlatılan savaşlar olduğunu belirterek, "Kovid-19 döneminde başlayan ve Rusya'nın Ukrayna'yı işgaliyle kötüleşen küresel ekonomik sıkıntılar, en kırılgan olanları vuruyor." diye konuştu.

14:14 . 22/06/2023 Perşembe
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Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, dünya genelinde insani yardıma muhtaç kişi sayısının geçen seneye göre yüzde 30 artış göstererek 360 milyona ulaştığını bildirdi.


Guterres, BM Ekonomik ve Sosyal Konseyinde (ECOSOC) düzenlenen oturumda konuştu.


Zorla evlerinden edilen kişi sayısının 110 milyona ulaştığına dikkati çeken Guterres, 260 milyon kişinin de ciddi gıda güvensizliği ve açlıkla karşı karşıya kaldığını vurguladı.


Guterres, bunun temel nedeninin çözülemeyen çatışmalar ve yeni başlatılan savaşlar olduğunu belirterek,
"Kovid-19 döneminde başlayan ve Rusya'nın Ukrayna'yı işgaliyle kötüleşen küresel ekonomik sıkıntılar, en kırılgan olanları vuruyor."
diye konuştu.

Çatışmaya taraf kişilerin uluslararası hukuku ihlalleriyle sivillerin
"kabul edilemez"
bir bedel ödemek zorunda kaldığına işaret eden Guterres,
"Küresel insani kriz, zamanımızın en ciddi sorunlarına karşı ortaklaşa hareket edemediğimizin delili."
ifadelerini kullandı.

Guterres,
"Dünya genelinde insani yardıma muhtaç kişi sayısı geçen seneye göre yüzde 30 artış göstererek 360 milyona ulaştı."
dedi.


#BM
#Antonio Guterres
#İnsani yardım
1 saat önce
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