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Dünya

BM Filistin Özel Raportörü Albanese'ye İsrail'e girişi yasağı getirildi: '7 Ekim'deki olaylar Tel Aviv'in baskılarının sonucudur' demişti

BM Özel Raportörü Albanese, bu karar nedeniyle işgal altındaki Filistin topraklarına da giremeyecek. Tel Aviv yönetiminin giriş yasağının Albanese'nin "7 Ekim'deki olaylar İsrail'in baskılarının sonucudur" açıklamasının ardından gelmesi dikkati çekti.

16:24 - 12/02/2024 Pazartesi
Güncelleme: 16:24 - 12/02/2024 Pazartesi
AA
BM Özel Raportörü Francesca Albanese.
BM Özel Raportörü Francesca Albanese.

Tel Aviv yönetimi, Birleşmiş Milletler (BM) Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese'ye İsrail'e giriş yasağı getirdi. İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz, BM Özel Raportörü Albanese'ye İsrail'e giriş yasağı getirildiğini yaptığı açıklamayla duyurdu.


Bu karar nedeniyle Albanese işgal altındaki Filistin topraklarına da giremeyecek.


Tel Aviv yönetiminin giriş yasağının Albanese'nin "7 Ekim'deki olaylar İsrail'in baskılarının sonucudur" açıklamasının ardından gelmesi dikkati çekti. Eski İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen de BM Filistin İnsani İşler Koordinatörü Lynn Hastings'in vizesini iptal etmişti.


#İsrail
#Francesca Albanese
#Filistin
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