Dünya BM Genel Kurulu Rusyanın Ukrayna bölgelerini yasa dışı ilhakını kınayan kararı kabul etti
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BM Genel Kurulu Rusya'nın Ukrayna bölgelerini yasa dışı ilhakını kınayan kararı kabul etti

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu, Rusya'nın Ukrayna bölgelerini yasa dışı ilhakını kınayan kararı 143 ülkenin oyuyla kabul etti. Oylamada, 143 ülke Rusya'nın hamlesinin kınanması yönünde lehte oy kullanırken aralarında Rusya, Venezuela, Kuzey Kore, Belarus ve Suriye'nin de bulunduğu 5 ülke karara karşı oy kullandı.

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Haber Merkezi AA
BM Genel Kurulu Rusyanın Ukrayna bölgelerini yasa dışı ilhakını kınayan kararı kabul etti
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193 üyeli Genel Kurul'da yapılan oylama, Rusya'nın Ukrayna'nın doğusundaki Donetsk, Luhansk, Zaporijya ve Herson'u ilhak etmek için düzenlediği "yasa dışı" referandumları görüşmek üzere 10 Ekim'de acil bir oturum düzenlemesinin ardından geldi.

Oylamada, 143 ülke Rusya'nın hamlesinin kınanması yönünde lehte oy kullanırken aralarında Rusya, Venezuela, Kuzey Kore, Belarus ve Suriye'nin de bulunduğu 5 ülke karara karşı oy kullandı.

Çin ve Hindistan'ın aralarında olduğu 35 ülke ise çekimser kaldı.

Bütün devletlere ve uluslararası kuruluşlara, Rusya'nın Ukrayna'nın doğusundaki 4 bölgede herhangi bir girişimini tanımama çağrısında bulunan BM Genel Kurulu kararı, Moskova'dan "tüm askeri güçlerini Ukrayna'nın uluslararası kabul görmüş sınırları içerisindeki topraklarından derhal, tamamen ve koşulsuz olarak çekmesini" talep ediyor.

Kararda ayrıca, mevcut gerginliğin azaltılması ve çatışmanın siyasi diyalog, müzakere, arabuluculuk ve diğer barışçıl yollarla çözülmesinin desteklendiği vurgulandı.

Ukrayna'dan "minnettarız" açıklaması

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, oylamanın ardından sosyal medya platformu Twitter'dan yaptığı açıklamada, kararı destekleyen 143 ülkeye minnettar olduklarını bildirdi.

Kuleba, "Talep açık: Rusya'nın ilhak girişimine ilişkin kararları geri alınmalı; Rusya, güçlerini Ukrayna'nın bütün topraklarından çekmeli." dedi.

ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Linda Thomas Greenfield, kararın ardından yaptığı açıklamada, BM için "tarihi öneme sahip bir gün" olduğunu söyledi.

"143 üye ülke, Rusya'nın ilhak girişimlerini reddeden ve BM Şartı'nın temel ilkelerini yeniden onaylayan bir karar için oy kullandı. Bu, dünyanın gözünde Ukrayna'nın sınırlarının aynı kaldığı anlamına geliyor." açıklamasında bulundu.

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