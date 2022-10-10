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BM Genel Sekreteri: Füze saldırılarından sonra 'derin bir şok yaşadım'

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres’in, sivil kayıpların yaşandığı Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik yeni füze saldırıları karşısında 'derin bir şok' yaşadığı bildirildi.

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Haber Merkezi AA
BM Genel Sekreteri: Füze saldırılarından sonra derin bir şok yaşadım
BM Genel Sekreteri Guterres

Guterres, Rusya’nın Ukrayna’ya füze saldırılarından dolayı “derin şok” yaşadığını belirtti

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, yaptığı açıklamada, Ukrayna’ya yapılan füze saldırılarını değerlendirdi.

  • Sözcü Dujarric, Genel Sekreter Guterres’in yerleşim alanlarının zarar gördüğü ve sivil kayıpların yaşandığı füze saldırıları karşısında “derin bir şok” yaşadığını belirtti.

“Savaşı tırmandırmaya yönelik” saldırıların “kabul edilemez” olduğunu ifade eden Dujarric, “her zaman olduğu gibi en yüksel bedeli sivillerin ödediğini” söyledi.

Ukraynalı yetkililer, Rusya’nın bugünkü füze saldırılarında onlarca kişinin yaralandığını ve hayatını kaybedenlerin sayısının 11’e yükseldiğini bildirdi.

  • Ukrayna, bu sabah başkent Kiev'in merkezindeki bazı noktalara başlatılan saldırılarda Rusya'nın 75 füze fırlattığını, 41'inin etkisiz hale getirildiğini bildirmişti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise Ukrayna’nın enerji, askeri ve iletişim altyapısına yönelik uzun menzilli yüksek hassasiyetli silahlarla saldırı düzenlediklerini açıklamıştı.

Rusya’nın füze saldırıları, Rusya ile 2014'te yasa dışı ilhak edilen Kırım’ı birbirine bağlayan Kerç Köprüsü'nde 8 Ekim’de meydana gelen patlamanın ardından geldi.

Putin Ukrayna istihbaratını, Kerç Köprüsü'ne “terörist saldırı” gerçekleştirmekle suçlarken, Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Mihail Podolyak, köprüde meydana gelen patlamanın "başlangıç" olduğunu belirtmişti.

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