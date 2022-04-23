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Dünya BM Genel Sekreteri Guterres 28 Nisanda Ukraynada Zelenski ile görüşecek
AVRUPA

BM Genel Sekreteri Guterres 28 Nisan'da Ukrayna'da Zelenski ile görüşecek

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in 28 Nisan’da Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile görüşeceği belirtildi.

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Haber Merkezi AA
BM Genel Sekreteri Guterres 28 Nisanda Ukraynada Zelenski ile görüşecek
Antonio Guterres

BM Genel Sekreter Sözcülüğü ofisinden yapılan yazılı açıklamada,

Antonio Guterres’in haftaya Ukrayna'yı ziyaret ederek temaslarda bulunacağı kaydedildi.

Açıklamada, Genel Sekreter’in Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ile 28 Nisan'da çalışma toplantısı yapacağı, daha sonra Devlet Başkanı Zelenski tarafından kabul edileceği bildirildi.

Vladimir Zelenski
Vladimir Zelenski

Guterres'in ayrıca Ukrayna halkına insani yardımın artırılmasını ele almak için bölgedeki BM kurumlarının personeliyle de bir araya geleceği bilgisi paylaşıldı.

Guterres'in 20 Nisan'da Rusya ve Ukrayna'nın BM Daimi Temsilciliklerine mektup göndererek, Ukrayna'da barış için atılması gereken acil adımları ele almak amacıyla Putin'den Moskova'da, Zelenski'den ise Kiev'de görüşme talep ettiği açıklanmıştı.

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