Dünya BM Genel Sekreteri Guterres İnsanlık Hiroşima ve Nagazakiyi unutma tehlikesiyle karşı karşıya
AVRUPA

BM Genel Sekreteri Guterres: İnsanlık Hiroşima ve Nagazaki'yi unutma tehlikesiyle karşı karşıya

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, dünyada yükselen nükleer silahların yayılması riski tehlikesine karşı uyarılarda bulundu.

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Haber Merkezi AA
BM Genel Sekreteri Guterres: İnsanlık Hiroşima ve Nagazakiyi unutma tehlikesiyle karşı karşıya
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BM Genel Kurulu'nda düzenlenen Nükleer Silahların Yayılmasını Önleme Antlaşması'nın gözden geçirilmesine yönelik 10. konferansın açılış konuşmasını yapan Guterres, dünyada artan nükleer silah tehlikesine dikkati çekti.

Guterres, dünyada nükleer silahların yayılma tehlikelerinin arttığına ve gerilimi azaltmanın önündeki engellerin zayıfladığına vurgu yaparak, bütün bunların, Orta Doğu ve Kore Yarımadası'ndan Rusya'nın Ukrayna'yı işgaline kadar nükleer nitelikteki krizlerin şiddetlendiği bir zamanda olduğuna işaret etti.

"Dünyada jeopolitik gerilimler yeni zirvelere ulaşıyor, rekabet iş birliğinin önüne geçiyor, diyaloğun yerini güvensizlik ve silahsızlanmanın yerini bölünme alıyor." ifadelerini kullanan Genel Sekreter, dünyanın şimdi her zamankinden daha fazla Yayılmayı Önleme Antlaşması'na ihtiyacı olduğunun altını çizdi.

"İnsanlık Hiroşima ve Nagazaki'yi unutma tehlikesiyle karşı karşıya"

  • Guterres, "Ülkeler, gezegenimizde yeri olmaması gereken kıyamet günü silahlarını stoklamak ve bu silahlara yüz milyarlarca dolar harcamak için sahte güvenlik ararken, şu anda dünya çapında askeri cephaneliklerde yaklaşık 13 bin nükleer silah bulunuyor." şeklinde konuştu.
  • 2. Dünya Savaşı sırasında Japonya'nın Hiroşima ve Nagazaki şehirlerine atılan atom bombalarını hatırlatan Guterres, "İnsanlık, Hiroşima ve Nagazaki'nin korkunç yangınlarından öğrenilen dersleri unutma tehlikesiyle karşı karşıya." dedi.
  • Guterres, nükleer savaş risklerini azaltacak ve silahsızlanmayı hızlandıracak pratik önlemler bulunması, nükleer teknolojinin sadece barışçıl kullanımının teşvik edilerek bunun için de çok taraflı anlaşmaların canlandırılması gerektiğinin altını çizdi.

Dünyada nükleer silah başlığı sayısında artış kaydedildi: 138 bin Hiroşima bombasına eş değer
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Nükleer Silahların Yasaklanması Takibi ve Uluslararası Nükleer Silahları Kaldırma Girişiminin (ICAN) yayımladığı raporda, nükleer silah üretimi ve depolanmasına ilişkin güncel küresel veriler paylaşıldı.<br><br>
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Rapora göre, 2022'nin başına kadar nükleer silah sahibi 9 ülkenin stoklarındaki nükleer silah başlığı sayısı 12 bin 705'e ulaştı.<br><br>
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Nükleer silah başlıklarından 9 bin 440'ının denizaltı, muharip gemi ve füzelerde kullanılabilir halde olduğu ve kullanılamaz durumdaki 3 bin 265'inin ise Rusya, İngiltere ve ABD'de imha edilmeyi beklediği kaydedildi.<br><br>
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138 bin Hiroşima bombasına eşdeğer<br><br>Stoklarda mevcut kullanılabilir silah başlıkları toplamının, hasar verme potansiyeli bakımından, 1945'te Hiroşima'da kullanılan nükleer bombadan yaklaşık 138 bin tanesine eşdeğer olduğu bildirildi.<br><br>
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Küresel stoklarda nükleer silah başlığı sayısının 2017'den itibaren artış göstermeye başladığı, 2021'de Çin, Hindistan, Kuzey Kore ve Pakistan'ın nükleer cephaneliklerini artırdığı bilgisi paylaşıldı.
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İngiltere'nin son yıllarda nükleer kapasitesinde yükselme potansiyeli gözlemlenirken Rusya'nın da cephaneliklerinde kullanılabilir nükleer silah başlıklarının çoğaldığı vurgulandı.<br><br>
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ABD'nin nükleer üretiminin 2019'da hafif oranda arttığı, fakat 2020 ve 2021'de azalma gösterdiği belirtildi.<br><br>
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Fransa ve İsrail'in nükleer cephaneliklerindeki sayının ise son yıllarda değişim göstermediği açıklandı.
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\"Caydırıcılık yerine şansa güveniyoruz\"<br><br>Raporda ifadelerine yer verilen Norveçli eski milletvekili ve Sosyalist Sol Parti üyesi Henriette Westhrin, Rusya-Ukrayna savaşının nükleer silahların arz ettiği tehlikenin önemini bir kere daha hatırlattığını vurgulayarak, \"Nükleer silahlardan caydırıcılık politikalarının olumlu etkileri yerine şansa güveniyoruz.\" şeklinde konuştu.<br><br>Westhrin, kullanılabilir nükleer silahların artmasının endişe verici olduğu görüşünü paylaştı.<br><br>
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Raporda, 2021'den bu yana Nükleer Silahların Yasaklanması Sözleşmesi'ne katılımın 2021'de artış gösterdiği, fakat nükleer silah üreten devletlerin bu sözleşmeye itibar etmediği savunuldu.
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Dünyada nükleer silah başlığı sayısında artış kaydedildi: 138 bin Hiroşima bombasına eş değer
Nükleer silahlara sahip ülkelerin cephaneliklerindeki nükleer başlık sayısının giderek arttığı gözlemlendi. Stoklarda mevcut kullanılabilir silah başlıkları toplamının, hasar verme potansiyeli bakımından, 1945'te Hiroşima'da kullanılan nükleer bombadan yaklaşık 138 bin tanesine eşdeğer olduğu bildirildi.
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