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Dünya BM Genel Sekreteri Guterres Rusya ziyareti öncesi Türkiyeye gidecek
AVRUPA

BM Genel Sekreteri Guterres Rusya ziyareti öncesi Türkiye'ye gidecek

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in, Rusya ziyareti öncesi Türkiye'ye giderek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşeceği açıklandı.

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Haber Merkezi AA
BM Genel Sekreteri Guterres Rusya ziyareti öncesi Türkiyeye gidecek
Guterres

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in, Rusya ziyareti öncesi Türkiye'ye giderek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşeceği açıklandı.

YARIN GELİYOR

BM Genel Sekreter Sözcülüğü ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Guterres'in 25 Nisan'da (yarın) Ankara'yı ziyaret ederek Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edileceği belirtildi.

Guterres'in 26 Nisan'da Moskova'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile 28 Nisan'da da Ukrayna'da Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile görüşeceği açıklanmıştı.

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