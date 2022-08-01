Dünya BM Genel Sekreteri Guterres Türkiyeye minnettarım
AVRUPA

BM Genel Sekreteri Guterres: Türkiye'ye minnettarım

BM Genel Sekreteri Guterres "Ukrayna'dan ayrılan ilk tahıl gemisi Rosana konusundaki çabaları takdir ediyorum ve Türkiye'ye liderliği için minnettarım" dedi.

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Haber Merkezi AA
BM Genel Sekreteri Guterres: Türkiyeye minnettarım
​ BM Genel Sekreteri Guterres

Tahıl sevkiyatı anlaşması kapsamındaki mısır yüklü ilk geminin bugün Lübnan'a gitmek üzere Odessa Limanı'ndan hareket ettiği bildirildi. Geminin hareketiyle birlikte Türkiye'nin liderlik ettiği bu süreçle ilgili teşekkür, tebrik ve açıklamalar da peş peşe geliyor.

DÜNYANIN DÖRT BİR YANINDAN TÜRKİYE'YE TEŞEKKÜR

Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleşen ve bugün ilk meyvesi alınan anlaşmayla ilgili ilk günkü gibi tebrik ve teşekkürler de gelmeye devam ediyor. Bilindiği Türkiye, Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler (BM) arasında imzalanan, Ukrayna'dan tahıl ve gıda maddelerinin güvenli sevk edilmesini sağlayacak anlaşmadan dolayı ABD, İngiltere, Fransa, İtalya başta olmak üzere birçok ülkeden Türkiye'ye ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a tebrik ve teşekkür mesajı gelmeye başlamıştı.

BM GENEL SEKRETERİ GUTERRES: TÜRKİYE'YE MİNNETTARIM

BM Genel Sekreteri Guterres "Ukrayna'dan ayrılan ilk tahıl gemisi Rosana konusundaki çabaları takdir ediyorum ve Türkiye'ye liderliği için minnettarım" dedi.

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POLONYA: TÜRKİYE'Yİ TEBRİK EDİYORUZ

Bakanlıktan yapılan bilgilendirmeye göre Çavuşoğlu, Polonyalı mevkidaşı Rau ile telefon görüşmesi yaptı. Polonya Dışişleri Bakanı Zbigniew Rau, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler (BM) arasında yapılan tahıl koridoru anlaşması için tebriklerini iletti.

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