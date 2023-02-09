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BM Genel Sekreteri Guterres uluslararası topluma seslendi: Türkiye ve Suriye halkına destek zamanıdır

BM Genel Sekreteri Guterres, "asrın felaketi"yle ilgili uluslararası toplumdan Türkiye ve Suriye’deki depremzedeler için destek ve cömertlik sergilemelerini istedi. Guterres, “Şimdi, Türkiye ve Suriye halkına destek zamanıdır.” şeklinde konuştu.

Haber Merkezi
Haber Merkezi
23:25 . 9/02/2023 Perşembe
AA
BM Genel Sekreteri Antonio Guterres.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres.

ABD'nin New York eyaletindeki BM Genel Merkezi'nde basın mensuplarına değerlendirmelerde bulunan Guterres, “Pek çok kişinin hayatını kaybetmesinin yasını tutuyoruz ve trajik bilanço artmaya devam ediyor. Binlerce bina yıkıldı. On binlerce insan soğuk kış şartlarına maruz kaldı. Okullar ve hastaneler yıkıldı. Çocuklar kalıcı travma yaşıyor.” dedi.

"Zamanımızın en büyük doğal afetlerinden biri" olarak tanımladığı depremlerin yol açtığı yıkım ve insani krizin boyutlarını henüz tam olarak göremediklerini belirten Guterres, BM’nin Suriye sınır ötesi yardımları kapsamında depremler sonrası ilk yardım konvoyunun bugün erken saatlerde Babül Hava sınır kapısından Suriye’ye ulaştığını, ancak bu yardımların çok daha fazlasına ihtiyaç duyulduğunu vurguladı.

Guterres, halihazırda insani krizin yaşandığı kuzeybatı Suriye’nin deprem felaketi ile sarsılmasının ardından “insanların kabus üstüne kabus” yaşadığını söyledi.

BM Genel Sekreteri, Türkiye’nin 3,6 milyon Suriyeli mülteciye ev sahipliği yaparak on yılı aşkın süredir “
benzersiz bir cömertli
k” sergilediğini ve “
asrın felaketi
” sonrası BM’nin Türk hükümetine “
elinden gelen her türlü yardımı yapmaya hazır olduğun
u" ifade etti.

Uluslararası toplumu, yerinden edilen milyonlarca mülteciye gösterdiği “destek ve cömertliğin aynısını” Türkiye ve Suriye halkına sergilemeye çağıran Guterres, “Şimdi, Türkiye ve Suriye halkına destek zamanıdır.” dedi.



#Antonio Guterres
#Asrın felaketi
#Türkiye
#Suriye
#Deprem
1 saat önce
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BM Genel Sekreteri Guterres uluslararası topluma seslendi: Türkiye ve Suriye halkına destek zamanıdır
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