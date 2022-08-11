Dünya BM Genel Sekreteri Guterresten Zaporijya çağrısı
AVRUPA

BM Genel Sekreteri Guterres’ten Zaporijya çağrısı

Ukrayna'nın güneyde bulunan ve mart ayından bu yana Rus kontrolündeki Zaporijya nükleer santrali alarm veriyor. Santral çevresindeki askeri hareketlilik, nükleer sızıntı tehlikesini de beraberinde getiriyor. Son olarak, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Zaporijya’da bulunan nükleer santral çevresindeki durum konusunda derin endişeleri olduğunu belirterek “Rusya Federasyonu ve Ukrayna güçlerini civardaki tüm askeri faaliyetleri derhal durdurmaya çağırıyorum.” dedi.

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Haber Merkezi DHA
BM Genel Sekreteri Guterres’ten Zaporijya çağrısı
BM Genel Sekreteri Guterres

Guterres, nükleer santralin bulunduğu bölgede gerilimin azalmasının beklendiğini ancak son günlerde endişe verici olayların arttığını ifade ederek,

“Rusya Federasyonu ve Ukrayna güçlerini, tesisin yakın çevresindeki tüm askeri faaliyetleri derhal durdurmaya, tesisi veya çevresini hedef almamaya çağırıyorum. Tesis herhangi bir askeri operasyonun parçası olarak kullanılmamalıdır. Bunun yerine, bölgenin güvenliğini sağlamak için silahsızlanma konusunda teknik düzeyde acil bir anlaşmaya ihtiyaç var” dedi.

Avrupa'nın en büyüğü olan Zaporijya nükleer santrali 5 Mart'tan bu yana Rusların kontrolünde.
Avrupa'nın en büyüğü olan Zaporijya nükleer santrali 5 Mart'tan bu yana Rusların kontrolünde.

Zaporijya'da nükleer tehlike: Atom Ajansı'ndan uyarı
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Zaporijya'da nükleer tehlike: Atom Ajansı'ndan uyarı

NELER OLMUŞTU?

Zaporijya nükleer santrale yakın noktada düzenlenen saldırı sonucu santral hasar gördü. Saldırının ardından Ukrayna, Rusya’yı suçlarken, Rusya ise Ukrayna’yı suçladı. Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (IAEA) Genel Direktörü Rafael Mariano Grossi söz konusu saldırının hem Ukrayna hem de çevresindeki birçok ülkeyi tehlikeye attığını ve bu tarz saldırılardan kaçınılması gerektiğini vurgulamıştı.

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