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Dünya

BM Genel Sekreteri Gutteres'ten 6 yıl sonra Irak'a ilk ziyaret

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Gutteres, 6 yıl sonra ilk kez ziyaret ettiği Irak'ta, Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ile bir araya geldi. Gutteres ile Hüseyin, görüşme sonrası kameraların karşısına geçerek kısa birer açıklama yaptı. "Iraklıların siyasi ve güvenlik açıdan tüm zorlukların üstesinden geleceğini" söyledi.

11:23 . 1/03/2023 Çarşamba
AA
Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ve Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Gutteres

Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ve Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Gutteres

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Gutteres, 6 yıl sonra ilk kez ziyaret ettiği Irak'ta,
"Iraklıların siyasi ve güvenlik açıdan tüm zorlukların üstesinden geleceğini"
söyledi.

Gutteres, başkent Bağdat'ta Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ile bir araya geldi. Gutteres ile Hüseyin, görüşme sonrası kameraların karşısına geçerek kısa birer açıklama yaptı.

BM Genel Sekreteri Gutteres,
"Irak'ı ziyaret etmekten mutluluk duyuyorum. Iraklıların siyasi ve güvenlik açıdan tüm zorlukları aşacağından eminiz."
ifadelerini kullandı.

Gutteres ayrıca yurt dışında bulunan Iraklıların ülkeye dönüşünü sağlamak için Irak hükümetinin harcadığı çabaları takdir ettiklerini belirtti.

Irak Dışişleri Bakanı Hüseyin de BM Genel Sekreteri Gutteres'n Irak'ı ziyaretinden memnuniyet duyduklarını dile getirerek,
"BM ile ilişkilerimiz güçlüdür. BM Genel Sekreteri ile iç meselelerin yanı sıra bölgesel ve uluslararası konuları değerlendirme imkanımız olacak."
dedi.

BM Genel Sekreteri Gutteres'in Bağdat temasları kapsamında Irak Cumhurbaşkanı Abdullatif Reşid, Başbakan Muhammed Şiya es-Sudani ve diğer hükümet yetkilileriyle görüşmesi bekleniyor.



#Antonio Gutteres
#BM Genel Sekreteri
#Irak
6 dakika önce
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BM Genel Sekreteri Gutteres'ten 6 yıl sonra Irak'a ilk ziyaret
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