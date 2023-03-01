BM Genel Sekreteri Gutteres'ten 6 yıl sonra Irak'a ilk ziyaret

Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ve Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Gutteres
Gutteres, başkent Bağdat'ta Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ile bir araya geldi. Gutteres ile Hüseyin, görüşme sonrası kameraların karşısına geçerek kısa birer açıklama yaptı.
Gutteres ayrıca yurt dışında bulunan Iraklıların ülkeye dönüşünü sağlamak için Irak hükümetinin harcadığı çabaları takdir ettiklerini belirtti.
BM Genel Sekreteri Gutteres'in Bağdat temasları kapsamında Irak Cumhurbaşkanı Abdullatif Reşid, Başbakan Muhammed Şiya es-Sudani ve diğer hükümet yetkilileriyle görüşmesi bekleniyor.