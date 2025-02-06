BM Genel Sekreteri'nden Trump'a tepki: 'Uluslararası hukuka sadık kalınmalı'

BM Genel Sekreteri Guterres, Trump'ın sözlerine karşı açıklama yapacak.
BM, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze ile ilgili açıklamalarına ilişkin, “Uluslararası hukuka sadık kalmak ve her türlü etnik temizliği engellemek şart” ifadesini kullandı.
Birleşmiş Milletler (BM) Sözcüsü Stephane Dujarric, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in BM Filistin Halkının Devredilemez Haklarının Kullanımı Komitesi (CEIRPP) tarafından düzenlenecek toplantıda konuşacağını bildirdi.
Dujarric, Genel Sekreter'in toplantıda Gazze konusunda,
“Şimdi ileriye dönük hedefler konusunda çok net olma zamanı. Öncelikle kalıcı ateşkes ve tüm esirlerin serbest bırakılması için baskı kurmaya devam etmeliyiz. Daha fazla ölüm ve yıkıma dönemeyiz. İkinci olarak ise çözüm ararken sorunu daha da kötüleştirmemeliyiz. Uluslararası hukuka sadık kalmak ve
her türlü etnik temizliği engellemek şart
”
ifadelerini kullanacağını belirtti.
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