BM Genel Sekreteri'nden Trump'a tepki: 'Uluslararası hukuka sadık kalınmalı'

“Şimdi ileriye dönük hedefler konusunda çok net olma zamanı. Öncelikle kalıcı ateşkes ve tüm esirlerin serbest bırakılması için baskı kurmaya devam etmeliyiz. Daha fazla ölüm ve yıkıma dönemeyiz. İkinci olarak ise çözüm ararken sorunu daha da kötüleştirmemeliyiz. Uluslararası hukuka sadık kalmak ve