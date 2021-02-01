BM Güvenlik Konseyi Myanmar'daki askeri darbeyi görüşmek üzere yarın acil toplanacak

ABD’de tepki çeken olay: Polis 9 yaşındaki çocuğu kelepçeyle gözaltına aldı

ABD'nin New York eyaletinde polis, 9 yaşındaki kız çocuğunu biber gazı sıkıp kelepçeleyerek gözaltına aldı. Polise ait vücut kamerasına kaydedilen görüntülerde, polis memurlarının ağlayan kız çocuğunu kelepçelediği ve polis aracına binmesi için biber gazı sıktığı görülüyor. Çocuk kendisini kelepçelemek için yere iten polise defalarca babasını istediğini söylüyor.