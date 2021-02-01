Dünya BM Güvenlik Konseyi Myanmardaki askeri darbeyi görüşmek üzere yarın acil toplanacak
AMERİKA

BM Güvenlik Konseyi Myanmar'daki askeri darbeyi görüşmek üzere yarın acil toplanacak

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Myanmar'daki askeri darbeyi görüşmek üzere yarın acil toplanacak. Darbenin ardından ülkede olağanüstü hal ilan edildiğini açıklayan ordu, Myanmar'ın bir seneliğine askeri yönetimle idare edileceğini bildirmişti.

Haber Merkezi AA
Myanmar ordusu ülke yönetimine el koyduğunu açıklamıştı.
Myanmar ordusu ülke yönetimine el koyduğunu açıklamıştı.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), yarın yerel saat ile 10.00'da Myanmar'da ordunun yönetime el koymasını görüşecek.

  • Darbenin ardından ülkede olağanüstü hal ilan edildiğini açıklayan ordu, Myanmar'ın bir seneliğine askeri yönetimle idare edileceğini bildirmişti.

İktidar partisi, halka, ordunun yönetime el koymasına karşı çıkma ve askeri diktatörlüğe dönülmesine izin vermeme çağrısında bulunmuştu.

Seçim Komisyonu, 29 Ocak'ta iktidardaki Aung San Suu Çii'nin partisinin zaferiyle sonuçlanan seçimde hile yapıldığı iddialarını reddetmişti.

Myanmar ordusu, seçimlerde ana muhalefetteki Birlik İçin Dayanışma ve Kalkınma Partisini (USDP) desteklemişti.

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