Dünya BM Güvenlik Konseyinde Turkey yerine ilk kez Türkiye kullanıldı
AMERİKA

BM Güvenlik Konseyi'nde ''Turkey'' yerine ilk kez ''Türkiye'' kullanıldı

Birleşmiş Milletler'in (BM) yabancı dillerde ''Turkey'' olarak kullanılan ülke adını "Türkiye" olarak değiştirmesinin ardından BM Güvenlik Konseyi'nde ülke ismi ilk kez ''Türkiye'' şeklinde kullanıldı.

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Haber Merkezi AA
BM Güvenlik Konseyinde Turkey yerine ilk kez Türkiye kullanıldı
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Türkiye, BM Güvenlik Konseyi'nde ''Uluslararası Hukuk İhlalleri Karşısında Hesap Verilebilirlik ve Adaletin Güçlendirilmesi'' oturumuna katıldı.

Türk diplomat Ayşe İnanç'ın BM Güvenlik Konseyi'nde katıldığı oturumda ülke ismi, ilk kez ''Türkiye'' şeklinde kullanıldı.

BM Genel Sekreteri Stephane Dujarric'in günlük basın brifinginin ardından basın mensuplarına gönderilen transkripte de ülke ismi ''Türkiye'' olarak yer aldı.

BM, Türkiye'nin talebinin ardından yabancı dillerde "Turkey" olarak kullanılan ülke adını "Türkiye" olarak değiştirmişti.

ÇAVUŞOĞLU GENEL SEKRETER GUTERRES'E MEKTUP GÖNDERDİ

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Türkiye'nin yabancı dillerdeki isminin "Türkiye" olarak değiştirilmesine yönelik Genel Sekreter Antonio Guterres'e gönderdiği mektubu aldıklarını söylemişti.

Dujarric, ülke isminin değiştirilmesinin mektubun alındığı andan itibaren geçerli olduğunu belirtmişti.

Bakan Çavuşoğlu da Twitter'dan "Ülkemizin marka değerini yükseltmek için Sayın Cumhurbaşkanımız @RTErdogan liderliğinde başlattığımız süreç nihayete eriyor. BM Genel Sekreteri'ne bugün gönderdiğim mektupla ülkemizin BM nezdinde yabancı dillerdeki adını da "Türkiye" olarak tescil ediyoruz." paylaşımında bulunmuştu.

Birleşmiş Milletler Türkiye'nin yabancı dillerdeki adını değiştirdi
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