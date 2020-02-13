Dünya BM Güvenlik Konseyinden Libyada ateşkes kararı Rusya çekimser kaldı
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BM Güvenlik Konseyi'nden Libya'da ateşkes kararı: Rusya çekimser kaldı

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde İngiltere tarafından konseyin oylamasına sunulan Libya'da kalıcı ateşkes talebinde bulunan tasarı kabul edildi. Böylece Libya'da derhal ön koşulsuz ateşkes sağlanacak, taraflara silah tedarikine son verilecek, uluslararası silah ambargosuna uyulacak ve ülkedeki tüm paralı askerlerin geri çekilecek. Yapılan oylamada 14 ülke karara destek verirken, Rusya çekimser kaldı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf:Arşiv
Fotoğraf:Arşiv

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Libya'da derhal ön koşulsuz ateşkes, taraflara silah tedariğine son verilmesi, uluslararası silah ambargosuna uyulması, ülkedeki tüm paralı askerlerin geri çekilmesi ve krize hiçbir üye ülkenin müdahale etmemesini talep eden kararı kabul etti.

Kalıcı ateşkes oylandı

BM Güvenlik Konseyi

İngiltere tarafından konseye sunulan ve Libya'da ''kalıcı ateşkes'' talebinde bulunan tasarı BM Güvenlik Konseyinde oylamaya sunuldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hafter'in ateşkes diye, barış diye bir derdi yok
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hafter'in ateşkes diye, barış diye bir derdi yok
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temasları kapsamında bulunduğu Gambiya'da mevkidaşı Adama Barrow ile bir araya geldi. Erdoğan, 'Hafter'in sözcüsünün 'Libya'daki süreç namlunun ucundadır.' açıklaması çok manidardır. Bu şunu gösteriyor, Hafter'in ateşkes diye, barış diye bir derdi yok' dedi.

Rusya çekimser kaldı

Hafter ve Sarrac

Oylamada karara 14 ülke destek verirken, tasarıdaki paralı askerlerin geri çekilmesi ifadesinden memnun olmayan ve veto hakkına sahip Rusya çekimser kaldıve tasarı kabul edildi.

Libya'da derhal ön koşulsuz ateşkes talebinde bulunan kararda aynı zamanda BM üyesi tüm ülkelere taraflara silah tedariğine son verme, uluslararası silah ambargosuna uyulma, ülkedeki tüm paralı askerlerin geri çekilmesi ve krize hiçbir üye ülkenin müdahale etmemesi çağrısı da yapıyor.

Rapor hazırlanacak

Antonio Guterres

Berlin Konferansına katılan tüm ülkelere ve uluslararası aktörlere bildire yer alan taahhütlerini yerine getirmesi ve Libya'daki krize müdahale etmekten kaçınmaları çağrısında da bulunulan kararda, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'ten ateşkesin denetlemesine ilişkin gerekli koşullar ve teklifler içeren bir rapor hazırlaması isteniyor.

Ne olmuştu?

  • Libya'daki taraflar ve uluslararası toplumun katılımıyla 19 Ocak'ta Almanya'nın başkenti Berlin'de gerçekleştirilen Libya konulu konferansta ateşkes ve diyalog çağrısı yapılmıştı.
  • Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter, 19 Ocak'ta Berlin Konferansı'nda yapılan ateşkes çağrısına rağmen ihlallerini sürdürüyor.
  • Libya, 2011'de devrik lider Muammer Kaddafi'nin öldürülmesinden bu yana devam eden iç savaş nedeniyle meşruiyet krizine sahne oluyor.

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