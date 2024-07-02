BM: Haiti'de şiddet olayları nedeniyle 300 bin çocuk yerinden edildi

“Haiti'de yerinden edilmiş çocuklar cinsel istismar, sömürü ve ailelerinden ayrılma gibi şiddet riskleriyle karşı karşıyadır. Güvenli alanlar, sağlık hizmetleri, temiz su ve sanitasyon gibi temel hizmetlere erişimleri ciddi şekilde kesintiye uğramıştır. UNICEF ayrıca, hayatta kalmak ya da korunmak için çok az çareleri olan çocukların giderek artan bir şekilde silahlı gruplara katılmaya zorlandığını, bunun da haklarının açık bir ihlali ve uluslararası hukukun çiğnenmesi anlamına geldiğini vurguladı”