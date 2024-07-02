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Dünya

BM: Han Yunus'tan 250 bin kişinin kaçmak zorunda kalacağını tahmin ediyoruz

Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), İsrail'in saldırıları nedeniyle Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinden 250 bin Filistinlinin kaçmak zorunda kalacağının tahmin edildiğini bildirdi.

12:54 - 2/07/2024 Salı
AA
Kentin doğusundaki Filistinliler, İsrail ordusunun çağrısından saatler sonra El-Mevasi bölgesine doğru göç etmek zorunda kalmıştı.
Kentin doğusundaki Filistinliler, İsrail ordusunun çağrısından saatler sonra El-Mevasi bölgesine doğru göç etmek zorunda kalmıştı.

UNRWA'nın sosyal medya platformu X hesabından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun, Filistinlilerin "harap haldeki Han Yunus'a geri dönmek zorunda kalmasından sadece birkaç hafta sonra" yerinden edilmiş insanlara bölgeyi yeniden boşaltmaları yönünde uyarılar yaptığı kaydedildi.


Bölgedeki Filistinlilerin "bir kez daha" yerinden edilmekle karşı karşıya olduğu ve Gazze Şeridi'nde hiçbir yerin güvenli olmadığı vurgulanan açıklamada, "(Han Yunus'tan) 250 bin kişinin kaçmak zorunda kalacağını tahmin ediyoruz" ifadesi kullanıldı.


İsrail ordusundan "bölgeyi boşaltın" uyarıları yapıldı

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, dün X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Filistinlilerden Han Yunus kentinin doğusundaki bölgeleri "güvenlikleri için" acilen boşaltmalarını istemişti.


Kentin doğusundaki Filistinliler, İsrail ordusunun çağrısından saatler sonra El-Mevasi bölgesine doğru göç etmek zorunda kalmıştı. Refah'ın batısında bulunan ve yerleşim yeri olmayan El-Mevasi'de büyük ölçüde açık araziler bulunuyor.


Altyapı, kanalizasyon ağları, elektrik hatları, iletişim ağları ve internetten de yoksun olan bölgede, yerinden edilmiş Filistinliler, oldukça zor şartlar altında yaşamaya çalışıyor. Evlerini terk edip bu bölgeye sığınan insanlar, su, gıda, temizlik ve sağlık hizmetleri konusunda büyük yoksunluk yaşıyor.

#Gazze
#Han Yunus
#İsrail
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