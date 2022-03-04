Dünya BM İnsan Hakları Konseyi, Rusyanın Ukraynada işlediği iddia edilen suçlarını soruşturacak
AMERİKA

BM İnsan Hakları Konseyi, Rusya'nın Ukrayna'da işlediği iddia edilen suçlarını soruşturacak

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi, Rusya'yı kınayan ve Ukrayna'daki tüm insan hakları ihlallerini soruşturacak uluslararası bağımsız soruşturma komisyonu kurulmasına ilişkin karar tasarısını kabul etti.

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Haber Merkezi AA
BM İnsan Hakları Konseyi, Rusyanın Ukraynada işlediği iddia edilen suçlarını soruşturacak
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Ukrayna üzerine BM İnsan Hakları Konseyi'nde 2 gündür devam eden "acil oturumda" yapılan konuşmalardan sonra oylamaya geçildi.

Türkiye’nin de ortak sunucuları arasında yer aldığı karar tasarısı 47 üyeli Konsey'deki oylamada 2'ye karşı 32 oyla kabul edildi. Oylamada 13 ülke ise çekimser kaldı.

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Eritre ve Rusya'nın ret oyu verdiği oylamada, Çin ve bazı Afrika ülkelerinin çekimser kalması dikkati çekti.

Böylelikle, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı sırasında işlediği iddia edilen tüm insan hakları ve uluslararası hukuk ihlallerini kınayan ve bunları araştırmak için uluslararası soruşturma komisyonu kurulmasını öngören karar tasarısı ezici çoğunlukla kabul edilmiş oldu.

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Kararda, Rusya'nın insan hakları ihlallerine acilen son vermesi istendi

Karara göre, BM İnsan Hakları Konseyi bünyesinde kurulacak soruşturma komisyonu 3 uluslararası insan hakları uzmanından oluşacak ve bu kişileri Konsey başkanı seçecek. Komisyonun süresi ise 1 yıl olarak belirlendi.

Kabul edilen kararda, ayrıca, Moskova'nın tüm askeri güçlerini Ukrayna topraklarından derhal çekmesi, uluslararası sınırlara dönülmesi ve Rusya'nın insan hakları ihlallerine acilen son vermesi istendi.

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Kurbanlar için saygı duruşu

Öte yandan, oylama öncesinde Ukrayna'nın BM Cenevre Ofisi nezdindeki Daimi Temsilcisi Büyükelçi Yevheniia Filipenko, Konsey'i Ukrayna'daki kurbanların anısına 1 dakikalık saygı duruşuna davet etti.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Şilili Michelle Bachelet ve İnsan Hakları Konseyinin Arjantinli dönem Başkanı Büyükelçi Federico Villegas dahil olmak üzere salonda bulunan diplomatların büyük çoğunluğu saygı duruşunda bulundu.

Filipenko, "Rusya'nın ağır ve sistematik insan hakları ihlallerinin yanı sıra savaş suçları ve insanlığa karşı işlenen suçlar hakkında tartışılmaz kanıtlar" olduğunu belirtti.

Rusya, Küba, Venezuela ve Eritre temsilcileri ise tasarının aleyhinde söz alarak, hayır oyu verilmesi çağrısı yaptı.

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