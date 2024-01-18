BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliğinin 'Filisin' açıklaması: Yasa dışı katliamlara son verilmeli

OHCHR'nin X sosyal medya platformundan yapılan paylaşımda, İsrail ordusunun Batı Şeria'daki operasyonlarını artırarak devam ettirdiği ve en az 9 Filistinliyi öldürdüğü bildirildi.

İsrail güçlerinin, bu sabah Nablus'un doğusundaki Balata Mülteci Kampı yakınlarında bir araca düzenlediği hava saldırısında 5 Filistinliyi öldürdüğü aktarılan paylaşımda, Tulkerim Mülteci Kampı'na düzenlenen baskında da 3'ü çocuk en az 4 Filistinlinin daha öldürüldüğü belirtildi.





Paylaşımda, "Edinilen ilk bilgilere göre, her 2 vaka da yasa dışı öldürme endişelerini gündeme getiriyor. İsrail hızlı, bağımsız ve etkili bir soruşturma yürütmeli. Filistinlilere yönelik yasa dışı katliamlara son verilmeli" ifadesi yer aldı.









İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası





İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 10 bin 300'ü çocuk, 7 bin 100'ü kadın olmak üzere 24 bin 448 Filistinli öldürüldü, 61 bin 504 kişi yaralandı. Enkaz altında hâlen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.





İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 193'ü karadan işgal sürecinde olmak üzere 529 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.





Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.





İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail güçleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 362 Filistinli hayatını kaybetti.



