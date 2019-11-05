Dünya BM Irak Yardım Misyonu Ülkedeki gösteriler ürkütücü boyutlara vardı
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BM Irak Yardım Misyonu: Ülkedeki gösteriler ürkütücü boyutlara vardı

BM Irak Yardım Misyonu: Ülkedeki gösteriler ürkütücü boyutlara vardı

Birleşmiş Milletler Irak Yardım Misyonu Başkanı Jeanine Hennis-Plasschaert, yaptığı yazılı açıklamada, "Irak'ta kan dökülmeye devam edilmesi bizi ürkütüyor" ifadesini kullandı.

Haber Merkezi AA
Guy Fawkes maskesi takan Iraklı bir gösterici Bağdat’ta, devam eden hükümet karşıtı protestolara katıldı.
Guy Fawkes maskesi takan Iraklı bir gösterici Bağdat’ta, devam eden hükümet karşıtı protestolara katıldı.

Birleşmiş Milletler (BM) Irak Yardım Misyonu'ndan (UNAMI), ülkede yaşanan gösterilerde kan dökülmeye devam edilmesinin ürkütücü olduğu bildirildi.

  • UNAMI Başkanı Jeanine Hennis-Plasschaert, şiddetin sadece şiddet doğuracağını vurgulayarak, barışçıl göstericilerin korunması gerektiğini ve ulusal diyalog vaktinin geldiğini belirtti

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#Irak'ta hükümet karşıtı protestolarda 14 katlı 'Türk Restoranı' binası gösterilerin ana merkezi oldu.

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Irak'taki gösteriler

Iraklılar, işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmetlerinin yetersizliğini protesto etmek amacıyla ülkenin çeşitli bölgelerinde gösteriler düzenliyor. Ülkede 1 Ekim'de harekete geçen eylemciler, Erbain törenleri nedeniyle ara verdikleri gösterilere 25 Ekim'de tekrar başladı.

Irak'ın başkentinde internete erişim sağlanamıyor
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Irak'ın başkentinde internete erişim sağlanamıyor
  • Başkent Bağdat başta olmak üzere ülkenin orta ve güney kentlerine yayılan eylemlerde, ekim ayının başından bu yana 200'den fazla kişi hayatını kaybetti, 8 bine yakın kişi yaralandı.

BM ise Irak'ta protestoların başlamasından bu yana 229 göstericinin yaşamını yitirdiğini açıklamıştı.

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