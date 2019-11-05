BM Irak Yardım Misyonu: Ülkedeki gösteriler ürkütücü boyutlara vardı BM Irak Yardım Misyonu: Ülkedeki gösteriler ürkütücü boyutlara vardı Birleşmiş Milletler Irak Yardım Misyonu Başkanı Jeanine Hennis-Plasschaert, yaptığı yazılı açıklamada, "Irak'ta kan dökülmeye devam edilmesi bizi ürkütüyor" ifadesini kullandı.

Haber Merkezi 05 Kasım 2019, 10:17 Son Güncelleme: 05 Kasım 2019, 10:24 AA