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Dünya BM İran nükleer anlaşmasının korunmasını umuyoruz
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BM'den İran nükleer anlaşmasının korunması çağrısı

BM: İran nükleer anlaşmasının korunmasını umuyoruz

Birleşmiş Milletler Genel Sekreter sözcülerinden Farhan Haq, İran nükleer anlaşmasının bölgesel ve uluslararası barış ve güvenliğe katkı sağladığını belirterek, anlaşmanın korunmasını umut ettiklerini söyledi.

Haber Merkezi AA
Birleşmiş Milletler Genel Sekreter sözcülerinden Farhan Haq
Birleşmiş Milletler Genel Sekreter sözcülerinden Farhan Haq

Birleşmiş Milletler Genel Sekreter sözcülerinden Farhan Haq, günlük basın brifinginde, İran'ın nükleer anlaşmadaki taahhütlerini kısmen durdurma kararına ilişkin değerlendirmede bulundu.

JCPOA olarak bilinen İran nükleer anlaşmasının nükleer silahsızlanma konusunda büyük bir diplomatik başarı olduğunu belirten Haq, ''JCPOA, bölgesel ve uluslararası barış ve güvenliğe katkı sağladı. Genel Sekreter, anlaşmanın korunmasını umut ediyor.'' dedi.

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, bugün, ABD'nin kısa süre önce aldığı yaptırım kararlarının ardından ülkesinin nükleer anlaşmadaki taahhütlerini kısmen durdurma kararı aldığını açıklamıştı.

Zarif, şu ifadelere yer verdi:

  • "Nükleer anlaşmanın 26. ve 36. maddelerindeki taahhütleri durdurma kararımız, ABD'nin 4 Mayıs'ta aldığı yeni yaptırım kararı ile ilgilidir. Bu yaptırımlarla söz konusu maddelerin gerçekleşmesi mümkün değil. Amerikalıların İran nükleer anlaşmasına yapıcı yaklaşmadığı ve bu yaklaşımın devam edeceği açık"

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