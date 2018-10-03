BM İran'ın talebini kabul etti

Uluslararası Adalet Divanı (UAD), ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarının askıya alınmasıyla ilgili İran'ın tedbir talebini kabul etti.

Uluslararası Adalet Divanı, Birleşmiş Milletler'in başlıca yargı organıdır.

Reuters'ta yer alan habere göre, Uluslararası Adalet Divanı, ABD'ye İran yaptırımlarının ülkeye yapılan insani yardımları ve sivil hava taşımacılığını etkilememesi yönünde talimat verdi.



BM'nin yargı organı tarafından verilen bu karar, İran açısından bir 'kazanım' olarak değerlendirildi.

İran haber ajansı TASNİM'de yer alan habere göre, İran BM'nin kararını memnuniyetle karşıladı.