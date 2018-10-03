Dünya BM İranın talebini kabul etti
ORTADOĞU

BM İran'ın talebini kabul etti

Uluslararası Adalet Divanı, ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarının askıya alınmasıyla ilgili İran'ın tedbir talebini kabul etti. İran, bu kararı memnuniyetle karşıladığını açıkladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
ABD Başkanı Donald Trump ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani
ABD Başkanı Donald Trump ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani

Uluslararası Adalet Divanı (UAD), ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarının askıya alınmasıyla ilgili İran'ın tedbir talebini kabul etti.

  • Uluslararası Adalet Divanı, Birleşmiş Milletler'in başlıca yargı organıdır.

Reuters'ta yer alan habere göre, Uluslararası Adalet Divanı, ABD'ye İran yaptırımlarının ülkeye yapılan insani yardımları ve sivil hava taşımacılığını etkilememesi yönünde talimat verdi.

BM'nin yargı organı tarafından verilen bu karar, İran açısından bir 'kazanım' olarak değerlendirildi.

İran haber ajansı TASNİM'de yer alan habere göre, İran BM'nin kararını memnuniyetle karşıladı.

Amerikan silahlarıyla saldırdılar

Amerikan silahlarıyla saldırdılar

10 yıl önce yaşanan o korkunç gece: Aktütün saldırısının gerçekleri.
Öğrencilere müjde

Öğrencilere müjde

​Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni burs rakamlarını açıkladı.
Halef-selefin'hafriyat' atışması

Halef-selefin'hafriyat' atışması

Gökçek, Tuna'nın dünkü iddialarına cevap verdi.
İran istediBM ABD'yi durdurdu

İran istediBM ABD'yi durdurdu

Yaptırımlarla ilgili BM önemli bir karar verdi.
Haftaya açıklanacak

Haftaya açıklanacak

Maliye Bakanı Albayrak: Spekülatif ataklar atlatıldı.

İttifakta CHP'yeİstanbul darbesi

İttifakta CHP'yeİstanbul darbesi

​14 belediyeden 9'unu daha kaybedebilir.
Ekranda çağrıevde yumruk!

Ekranda çağrıevde yumruk!

​Ekranda kadına şiddet karşıtı çağrılar yapan İsmail Küçükkaya'nın evde eşini dövdüğü ortaya çıktı.

FETÖ'den sonra yüzde 23 büyüdü

FETÖ'den sonra yüzde 23 büyüdü

Londra'ya kaçan Akın İpek'ten kurtarılan şirket TMSF ile büyük kazanç sağladı.
Dünyanın enprestijlisi olacak

Dünyanın enprestijlisi olacak

TRT World Forum'un açılış töreni yapıldı.
Milyondolarlar kaçırmış

Milyondolarlar kaçırmış

​Trump'ın başı dertte: Kaçakçılığı ayyuka çıktı.
Endonezya'dayanardağ patladı

Endonezya'dayanardağ patladı

Deprem bölgesi yeni felaketle karşı karşıya.
Tek sorumluben değilim

Tek sorumluben değilim

​Fenerbahçe'de Philip Cocu, kendini savundu.
Bingöllülerkayıp şehrin peşinde

Bingöllülerkayıp şehrin peşinde

​Tarihi kalıntılar harekete geçirdi: Araştırma başlıyor.
Göz kamaştırıyor

Göz kamaştırıyor

Cengiz Ünder, Devler Ligi'nde geceye damga vurdu.
Enflasyon açıklandı

Enflasyon açıklandı

​Eylül ayına ait kritik veriler belli oldu.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.