Dünya BM İşgal altında olan Filistin topraklarındaki Yahudi yerleşim yerleri uluslararası hukukun ihlalidir
ORTADOĞU

BM: İşgal altında olan Filistin topraklarındaki Yahudi yerleşim yerleri uluslararası hukukun ihlalidir

Birleşmiş Milletler, işgal altında olan Filistin topraklarındaki yahudi yerleşim yerlerinin "uluslararası hukukun ihlali" olduğunu yineledi. BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Rupert Colville, "İsrail yerleşim yerlerinin uluslararası hukukun ihlali olduğu yönündeki BM'nin uzun süredir var olan duruşunu sürdürüyoruz" açıklamasında bulundu.

Haber Merkezi AA
Yahudi yerleşim bölgesi.
Yahudi yerleşim bölgesi.

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği (OHCHR), işgal altındaki Filistin topraklarındaki Yahudi yerleşim yerlerinin "uluslararası hukukun ihlali" olduğu yönündeki BM'nin uzun süredir var olan duruşunda bir değişiklik olmadığını duyurdu.

  • OHCHR Sözcüsü Rupert Colville, BM Cenevre Ofisi'nde düzenlenen haftalık basın toplantısında, ABD yönetiminin işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerini artık yasa dışı olarak görmediklerini duyurmasına ilişkin soruya cevap verdi.

Filistin Başbakanı Iştiyye: ABD'nin kararı uluslararası kanunların hafife alınması anlamına geliyor
DÜNYA
Filistin Başbakanı Iştiyye: ABD'nin kararı uluslararası kanunların hafife alınması anlamına geliyor

Colville, "BM Sekreteryasının bir parçası olarak, 'İsrail yerleşim yerlerinin uluslararası hukukun ihlali' olduğu yönündeki BM'nin uzun süredir var olan duruşunu sürdürüyoruz." ifadesini kullandı.

ABD'nin açıklamalarına tepki gösteren Colville, "Bir devletin politika durumundaki bir değişiklik ne mevcut uluslararası hukuku ne de Uluslararası Adalet Divanı ve Güvenlik Konseyinin (bu konudaki) yorumunu değiştirir" dedi.

ABD'den Batı Şeria'daki İsrail işgalini tanıyan açıklama
DÜNYA
ABD'den Batı Şeria'daki İsrail işgalini tanıyan açıklama

Ne olmuştu?

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da 17 Eylül'de İsrail'de yapılan erken seçimlerden önce Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerini İsrail'e ilhak vaadinde bulunmuştu.

  • ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, dün işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan Yahudi yerleşim birimlerini artık yasa dışı olarak görmediklerini duyurmuştu.

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'da 250'ye yakın yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Bu yerlerde 400 binden fazla Yahudi yerleşimci ikamet ediyor.

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki topraklarda bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.

Çavuşoğlu'ndan ABD’nin Batı Şeria’daki İsrail yerleşimleri kararına tepki: Hiçbir ülke uluslararası hukukun üstünde değildir
GÜNDEM
Çavuşoğlu'ndan ABD’nin Batı Şeria’daki İsrail yerleşimleri kararına tepki: Hiçbir ülke uluslararası hukukun üstünde değildir
Çevre felaketi olarak görülüyor

Çevre felaketi olarak görülüyor

​Dipsiz Göl olarak anılan bölge doğal sit alanı ilan edilecek.
Kapısı açık ilerleyen minibüsten düştü

Kapısı açık ilerleyen minibüsten düştü

​İstanbul Küçükçekmece'deki olayda liseli kız yaralandı.
Satanist ayini!

Satanist ayini!

"​Ortada gövdesi, diğer parçaları ise yıldız gibi etrafına dizilmişti."
PKK sorumlusu yakalandı

PKK sorumlusu yakalandı

300 bin TL ödülle gri kategoride aranıyordu.
Şah'ın ölümsüz aşkı:<br>Tac Mahal

Şah'ın ölümsüz aşkı:
Tac Mahal

Yapımında Türk mimarlar da bulunuyor.
Yavaş'a<br>yurt dışı sorusu

Yavaş'a
yurt dışı sorusu

​"Her 5 günün 1'inde yurt dışındasınız, Moskova'da ne yaptınız?".

Promosyon dağıtımında izdiham

Promosyon dağıtımında izdiham

​Çocuklar ezilme tehlikesi geçirdi.

Çaresiz aile <br>yardım bekliyor

Çaresiz aile
yardım bekliyor

5 çocuğu, 2'şer yıl aralıklarla akciğer yetmezliği sebebiyle hayatını kaybetti.
Huawei'ye <br>yeni ek süre

Huawei'ye
yeni ek süre

ABD'li şirketlerle iş yapabilmesini sağlayacak geçici lisansı uzatıldı.
Galatasaray <br>revire döndü

Galatasaray
revire döndü

​Sakatlar kervanına Lemina da eklendi.
Hayatın karardığı şehir: Felluce

Hayatın karardığı şehir: Felluce

​ABD'nin 2004 yılında kullandığı kimyasal silahların izi silinmiyor.
Hükümetin tavrını destekliyoruz

Hükümetin tavrını destekliyoruz

MHP lideri ​Bahçeli'den dikkat çeken EYT açıklaması.
'Ceza indirimi' çalışması yok

'Ceza indirimi' çalışması yok

Adalet Bakanı Gül'den yeni yargı paketi değerlendirmesi.
Vekillere 'seçim bölgesi' talimatı

Vekillere 'seçim bölgesi' talimatı

​Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin grup toplantısında konuştu.
Meclis'te <br>sürpriz görüşme

Meclis'te
sürpriz görüşme

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli bir araya geldi.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.