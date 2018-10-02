Dünya BM İsraili kınadı Şehit olanlar İsrail için tehdit değil
AMERİKA

BM İsrail'i kınadı: Şehit olanlar İsrail için tehdit değil

BM İnsan Hakları Özel Raportörü Michael Lynk, geçen cuma günü 7 Filistinliyi şehit eden ve 200'den fazlasını yaralayan İsrail'i kınadı. Lynk, şehit olan ve yaralanan Filistinlerin İsrail için bir tehdit unsuru olmadığına da dikkati çekti.

Haber Merkezi AA
Geçtiğimiz cuma yapılan 'Büyük Dönüş Yürüyüşü'nde işgalci İsrail askerlerinin saldırısı sonucu 7 Filistinli şehit olmuştu.
Geçtiğimiz cuma yapılan 'Büyük Dönüş Yürüyüşü'nde işgalci İsrail askerlerinin saldırısı sonucu 7 Filistinli şehit olmuştu.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Özel Raportörü Michael Lynk, Gazze sınırındaki "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerinde geçen cuma günü 7 Filistinliyi şehit eden ve 200'den fazlasını yaralayan İsrail'i kınadı.

Lynk, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail güvenlik güçlerinin Filistinli göstericileri şehit etmeye ve yaralamaya devam etmesinin "insan haklarına ve insan onuruna hakaret olduğunu" vurguladı.

  • İsrail güvenlik güçlerine karşı hiçbir tehdit olmamasına rağmen geçen cuma 7 Filistinlinin şehit edildiğini ve 200'den fazlasının yaralandığını belirten Lynk, İsrail'in ateşli silahlarla Filistinlileri hedef almasını kınadı.

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Lynk, İsrail'in uluslararası tepkileri önemsemediğine dikkati çekerek, 30 Mart'tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında barışçıl eylemlerde şimdiye dek 150'den fazla Filistinlinin şehit olduğunu, 10 binden fazlasının da yaralandığını aktardı.

"Uluslararası insan hakları hukuku, kolluk kuvvetlerin güç kullanımı konusunda katı yükümlülükler getiriyor" diyen Lynk, göstericilere karşı ölümcül güç kullanımının kesinlikle yasak olduğu uyarısında bulundu. Lynk, şehit olan ve yaralanan Filistinlerin İsrail için bir tehdit unsuru olmadığına da dikkati çekti.

İşgalci İsrail askeri gerçek mermiler kullanıyor

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, geçen cuma yaptığı yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu Muhammed Eşref el-Avavide (26), Muhammed İnşasi (18), İyad Halil eş-Şair (18), Muhammed Nayif el-Havm (14), Muhammed Şahsa (24), Muhammed Velid Mustafa Heniyye (32) ve Nasır Musbih (12) isimli 7 Filistinlinin İsrail askerlerinin kurşunlarıyla şehit olduğunu aktarmıştı.

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Filistinliler 30 Mart'tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında barışçıl gösteriler düzenliyor.

İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.

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