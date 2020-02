BM İsrail'in işgal ettiği bölgelerde faaliyet gösteren firmaları açıkladı

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliğinin yayımladığı yeni raporda, 94'ü İsrail, 18'i diğer ülkelerden toplam 112 firmanın yer aldığı bir liste paylaşıldı.

Listenin, işgal altındaki Filistin topraklarındaki yasa dışı yahudi yerleşim birimlerinde belirli faaliyetlerde bulunan ticari işletmeleri kapsadığı kaydedildi.

Uluslararası şirketler arasında listede, ABD'den dünyaca ünlü "Airbnb Inc", "Expedia Group Inc", "Motorola Solutions Inc", "TripAdvisor Inc", "General Mills Inc" ve "Booking Holdings Inc" yer aldı.

Listede, Hollanda'dan "Booking.com", "Kardan N.V", "Altice Europe N.V" ve "Tahal Group International", İngiltere'den "JC Bamford Excavators Ltd", "Opodo Ltd" ve "Greenkote P.L.C", Fransa'dan "Egis Rail", "Egis S.A" ve "Alstom S.A" ve Lüksemburg'dan "eDreams ODIGEO S.A" ve Tayland'dan da "Indorama Ventures P.C.L" bulunuyor.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet, rapora ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu konunun son derece tartışmalı olduğu ve olmaya devam edeceğinin bilincindeyim." yorumunu yaptı.

Bachelet, buna karşın raporun kapsamlı ve titiz bir inceleme sürecinden geçerek gerçeğe dayalı olarak hazırlandığını vurguladı.

OYNAT 00:00 Trump'ın Kudüs'ü işgal planının şifreleri: Yahudi damat ve ekibi hazırladı ABD Başkanı Trump, görev süresinin son yılında Filistin-İsrail barışı için çok tartışmalı bir barış planı hazırladı.



👉Bu planın detaylarında neler var?

👉İsrail ve Filistin'e ne vadediyor?

👉80 sayfalık plan neden 3 yıl bekletildi?



'Neler Oluyor' serisinin üçüncü bölümü ile karşınızdayız. BiP'te paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder