Dünya BM İsrailin işgal ettiği bölgelerde faaliyet gösteren firmaları açıkladı
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BM İsrail'in işgal ettiği bölgelerde faaliyet gösteren firmaları açıkladı

Birleşmiş Milletler (BM), İsrail işgali altındaki Batı Şeria'da yer alan yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinde faaliyet gösteren İsrail merkezli ve uluslararası firmaların listesini yayımladı. Firmalar arasında Airbnb Inc, Expedia Group Inc 'Motorola Solutions Inc, TripAdvisor Inc ve Booking Holdings Inc yer alıyor.

Haber Merkezi AA
İsrail, işgal ettiği Filistin topraklarında Yahudi yerleşim birimleri kuruyor.
İsrail, işgal ettiği Filistin topraklarında Yahudi yerleşim birimleri kuruyor.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliğinin yayımladığı yeni raporda, 94'ü İsrail, 18'i diğer ülkelerden toplam 112 firmanın yer aldığı bir liste paylaşıldı.

  • Listenin, işgal altındaki Filistin topraklarındaki yasa dışı yahudi yerleşim birimlerinde belirli faaliyetlerde bulunan ticari işletmeleri kapsadığı kaydedildi.

Uluslararası şirketler arasında listede, ABD'den dünyaca ünlü "Airbnb Inc", "Expedia Group Inc", "Motorola Solutions Inc", "TripAdvisor Inc", "General Mills Inc" ve "Booking Holdings Inc" yer aldı.

  • Listede, Hollanda'dan "Booking.com", "Kardan N.V", "Altice Europe N.V" ve "Tahal Group International", İngiltere'den "JC Bamford Excavators Ltd", "Opodo Ltd" ve "Greenkote P.L.C", Fransa'dan "Egis Rail", "Egis S.A" ve "Alstom S.A" ve Lüksemburg'dan "eDreams ODIGEO S.A" ve Tayland'dan da "Indorama Ventures P.C.L" bulunuyor.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet, rapora ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu konunun son derece tartışmalı olduğu ve olmaya devam edeceğinin bilincindeyim." yorumunu yaptı.

Bachelet, buna karşın raporun kapsamlı ve titiz bir inceleme sürecinden geçerek gerçeğe dayalı olarak hazırlandığını vurguladı.

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